Presidente del CODEX exhorta a los dominicanos vacunarse contra Covid

NUEVA YORK.- El presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX), Máximo Padilla, aconsejó a todos dominicanos en ultramar y en la Republica Dominicana que se vacune contra el coronavirus.

Tras ponerse la segunda dosis, Padilla expresó que el progreso hacia la normalidad que existía solo depende de nuestra voluntad de seguir el programa para combatir este fenómeno que nos abate de día a día.

“Tenemos que luchar juntos para erradicar esta maleza. El coronavirus ha paralizado la economía y nuestras vidas sociales sin precedente”, agregó.

Recordó que se estima que es necesario vacunar aproximadamente 80-85% de la población para llegar a lo que se refiere la “inmunidad de grupo” donde se le hará muy difícil para el virus ir de persona a persona.

“Además, yo soy testigo. Recibí la primera vacuna el pasado 30 de enero y la segunda el 20 de febrero. Me he vacunado y me siento muy bien al colaborar con el progreso hacia la previa normalidad”, puntualizó.

wj/am