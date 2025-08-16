Presidente Abinader supervisa avances trabajos Punta Catalina

El presidente Luis Abinader junto a otros funcionarios en la sede de Punta Catalin.

NIZAO, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader recorrió las instalaciones de la generadora eléctrica Punta Catalina para verificar los avances en los trabajos de reparación de su caldera principal.

«Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, manifestó Abinader al concluir el recorrido por la sala de control de la generadora.

El mandatario expresó su angustia por la situación que atraviesa el país tras la salida de la planta, seguida de Los Mina II y Siba, lo que representó la salida de un 15 por ciento de la demanda nacional que al momento de producirse la situación sobrepasaba los 4,000 megas.

SE TOMAN MEDIDAS

Dijo que se han tomado medidas desde hace varios años, por lo que para los próximos seis meses entrarán al sistema unos 600 megas de manera gradual.

Anunció que se hacen las pruebas para iniciar con la generación a partir de mañana, con lo que entrarían al sistema unos 600 megas.

Informó que Los Mina II y Siba empezarán a entrar a partir de mañana y se reducirán los apagones con la disminución del déficit actual.

PIDE EXCUSAS POR LA SITUACION ENERGETICA

El Mandatario pidió excusas a la población por la situación energética.

Expresó que conoce las dificultades que ocasionan los apagones a la ciudadanía.

CELSO MARRANZINI EXPLICA FALLAS

Celso Marranzini, administrador general de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), explicó que luego de corregir la falla crítica en uno de los tubos de la caldera, el equipo técnico, en coordinación con los representantes del fabricante, realizó las mediciones de espesores en los tubos aledaños con el fin de verificar su condición.

«Posteriormente, en el proceso de control de calidad y durante la prueba hidrostática de la caldera, se detectaron nuevos puntos de falla que actualmente están siendo corregidos. Una vez concluidas estas labores, se repetirán las pruebas correspondientes y se avanzará hacia el encendido de la caldera», dijo.

Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría.

of-am