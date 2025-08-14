Presidente Abinader inaugura avenida Circunvalación de Baní

PERAVIA.- El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la avenida de Circunvalación de Baní, de 19.8 kilómetros de extensión y construída con una inversión de 7,700 millones de pesos.

Incluye 17 puentes, entre ellos el más grande sobre el rìo Baní. Está diseñada con miras a futuras ampliaciones.

Abinader manifestó que la nueva vía reducirá en aproximadamente una hora el tiempo de viaje entre Santo Domingo y Barahona, descongestionará el centro urbano y mejorará el transporte de carga y pasajeros.

De su lado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella destacó que esta obra constituye un hito para el desarrollo de la región sur, ya que conecta de manera eficiente sus distintas zonas, fundamentalmente las turísticas.

Explicó que la circunvalación es el resultado de dos procesos de licitación que involucraron a distintas empresas.

OTRAS OBRAS

Abinader aprovechó para resaltar la importancia de proyectos concluidos y en ejecución en el sur, entre los cuales mencionó el primer hospital traumatológico, el primer hospital pediátrico y el primer centro oncológico de la región. También, la la Universidad ISA, de San Juan de la Maguana: la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Baní; la circunscripción de Azua, así como las mejoras viales en las carreteras Juan Santiago–Hondo Valle; Rancho Arriba–Ocoa y Hato Mayor.

LAMA FUNCIONARIOS DEFENDER GESTION

El Mandatario acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, llamó a los funcionarios a duplicar el esfuerzo ante cada crítica que se les hace, respondiendo con eficiencia y una actitud positiva.

Recordó que alguien, ante las críticas de la oposición, le recomendó mostrar las obras, a lo que él respondió: «Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo. Llegará el momento político y ahí sí diremos las verdades”.

ASISTENTES