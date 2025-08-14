Presidente Abinader inaugura avenida Circunvalación de Baní
PERAVIA.- El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la avenida de Circunvalación de Baní, de 19.8 kilómetros de extensión y construída con una inversión de 7,700 millones de pesos.
Incluye 17 puentes, entre ellos el más grande sobre el rìo Baní. Está diseñada con miras a futuras ampliaciones.
Abinader manifestó que la nueva vía reducirá en aproximadamente una hora el tiempo de viaje entre Santo Domingo y Barahona, descongestionará el centro urbano y mejorará el transporte de carga y pasajeros.
De su lado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella destacó que esta obra constituye un hito para el desarrollo de la región sur, ya que conecta de manera eficiente sus distintas zonas, fundamentalmente las turísticas.
Explicó que la circunvalación es el resultado de dos procesos de licitación que involucraron a distintas empresas.
OTRAS OBRAS
Abinader aprovechó para resaltar la importancia de proyectos concluidos y en ejecución en el sur, entre los cuales mencionó el primer hospital traumatológico, el primer hospital pediátrico y el primer centro oncológico de la región. También, la la Universidad ISA, de San Juan de la Maguana: la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Baní; la circunscripción de Azua, así como las mejoras viales en las carreteras Juan Santiago–Hondo Valle; Rancho Arriba–Ocoa y Hato Mayor.
LAMA FUNCIONARIOS DEFENDER GESTION
El Mandatario acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, llamó a los funcionarios a duplicar el esfuerzo ante cada crítica que se les hace, respondiendo con eficiencia y una actitud positiva.
Recordó que alguien, ante las críticas de la oposición, le recomendó mostrar las obras, a lo que él respondió: «Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo. Llegará el momento político y ahí sí diremos las verdades”.
ASISTENTES
Asistieron al acto el expresidente Hipolito Mejía; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Interior y Policía, Faride Raful; de Agricultura, Limber Cruz; de Industria y Comercio, Victor Bisonó; de Medio Ambiente, Paino Henríquez; sin Cartera Deligne Ascension Burgos y Roberto Fulcar; el senador Julito Fulcar y la gobernadora Angela Yadira Báez.
También los directores de la Policía Nacional, mayor general Ramón Guzmán Peralta; del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik; de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, general Pascual Cruz Méndez; del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Caba y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud.
of-am-sp
Tang mieida que hablan se queja. Y joden los dominicano solo saben gritar yoral como puta. Que el gobierno no está haciendo nada. Yo viaje a RD en julio y diré un mes allá y pude ver con mis propios ojos que nada de lo que dicen la redes es verdad. Yo pasé por esa carretera y eso hay verlo una pista con toda comodidad y palo dónde quiera están construyendo y haciendo.. pero solo saben gritar por qué con nada están conforme todo es malo..
5 años para terminar una carreterita de dos carriles y 19 kilomentros. Partida de INEPTOS! Y los LAMBONES que los alaban. Y el Kilometro 9? pa cuando?? CHARLATANES!
Hay que areglar los caminos dando las buerta al lago enrriquillo eso caminos Dan pena y vergüenza
Y la division del medio, sino la ponen, veran los accidentes. Ponganle el muro entre los carriles
Esooo
Que buen y mas yo que cuando estoy es Dominicana siempre voy al sur
Construyan ya la de Navarrete y sigan hasta montecristi para dejar a jaibon, laguna salada, maizal con éso criminales policías acostado