Presidente Abinader inaugura avenida Circunvalación de Baní

imagen
El presidente Luis Abinader junto a su esposa y otros funcionarios inaugura la obra.

PERAVIA.- El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la avenida de Circunvalación de Baní, de 19.8 kilómetros de extensión y construída con una inversión de 7,700 millones de pesos.

Incluye 17 puentes, entre ellos el más grande sobre el rìo Baní.  Está diseñada con miras a futuras ampliaciones.

Abinader manifestó que la nueva vía reducirá en aproximadamente una hora el tiempo de viaje entre Santo Domingo y Barahona, descongestionará el centro urbano y mejorará el transporte de carga y pasajeros.

De su lado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella destacó que esta obra   constituye un hito para el desarrollo de la región sur, ya que conecta de manera eficiente sus distintas zonas, fundamentalmente las  turísticas.

Explicó que la circunvalación es el resultado de dos procesos de licitación que involucraron a distintas empresas.

OTRAS OBRAS

Abinader aprovechó para resaltar la importancia de  proyectos concluidos y en ejecución en el sur, entre los cuales mencionó el  primer hospital traumatológico, el primer hospital pediátrico y el primer centro oncológico de la región.  También, la la Universidad ISA, de San Juan de la Maguana:  la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Baní; la circunscripción de Azua, así como las mejoras viales en las carreteras Juan Santiago–Hondo Valle; Rancho Arriba–Ocoa y Hato Mayor.

LAMA FUNCIONARIOS DEFENDER GESTION

El Mandatario acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, llamó a los funcionarios a duplicar el esfuerzo ante cada crítica que se les hace, respondiendo con eficiencia y una actitud positiva.

Recordó que alguien, ante las críticas de la oposición, le recomendó mostrar las obras, a lo que él  respondió:  «Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo. Llegará el momento político y ahí sí diremos las verdades”.

ASISTENTES 

Asistieron al acto el expresidente Hipolito Mejía; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Interior y Policía, Faride Raful; de Agricultura, Limber Cruz; de Industria y Comercio, Victor Bisonó; de Medio Ambiente, Paino Henríquez; sin Cartera Deligne Ascension Burgos y Roberto Fulcar; el senador Julito Fulcar y la gobernadora Angela Yadira Báez.

También los directores de la Policía Nacional, mayor general Ramón Guzmán Peralta; del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik; de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, general Pascual Cruz Méndez; del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Caba y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud.

of-am-sp

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
6 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
EL MUDO RD
EL MUDO RD
3 minutos hace

Tang mieida que hablan se queja. Y joden los dominicano solo saben gritar yoral como puta. Que el gobierno no está haciendo nada. Yo viaje a RD en julio y diré un mes allá y pude ver con mis propios ojos que nada de lo que dicen la redes es verdad. Yo pasé por esa carretera y eso hay verlo una pista con toda comodidad y palo dónde quiera están construyendo y haciendo.. pero solo saben gritar por qué con nada están conforme todo es malo..

0
0
Responder
SATAN
SATAN
48 minutos hace

5 años para terminar una carreterita de dos carriles y 19 kilomentros. Partida de INEPTOS! Y los LAMBONES que los alaban. Y el Kilometro 9? pa cuando?? CHARLATANES!

1
-3
Responder
Juan
Juan
52 minutos hace

Hay que areglar los caminos dando las buerta al lago enrriquillo eso caminos Dan pena y vergüenza

1
0
Responder
el cukika
el cukika
1 hora hace

Y la division del medio, sino la ponen, veran los accidentes. Ponganle el muro entre los carriles

1
0
Responder
Lendi1
Lendi1
1 hora hace

Esooo
Que buen y mas yo que cuando estoy es Dominicana siempre voy al sur

2
0
Responder
Juan Bosch
Juan Bosch
1 hora hace

Construyan ya la de Navarrete y sigan hasta montecristi para dejar a jaibon, laguna salada, maizal con éso criminales policías acostado

0
0
Responder