Mejora de hospital beneficiará 500 mil dominicanos en La Vega

El presidente Luis Abinader junto a otros funcionarios inaugura la obra.

LA VEGA.- El presidente dominicano, Luis Abinader, inauguró hoy la ampliación del área de internamiento del Hospital Regional Dr. Luis Morillo, la cual impactará a más de 500 mil personas en La Vega y las comunidades del Cibao Sur.

A través de un audiovisual, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, explicó que la expansión contempló 15 habitaciones dobles para ingreso, una estación de enfermería equipada, áreas de servicios, cuarto eléctrico y zona de limpieza.

Además, comprendió el mantenimiento integral del área de Emergencia con pintura, plafones y la construcción de un nuevo salón de conferencias y reuniones.

Durante el acto, la directora regional de Salud de La Vega, Ayadelkis Robles, explicó que la intervención del centro médico forma parte de la estrategia del Gobierno para modernizar y ampliar la red hospitalaria nacional.

Explicó que responde a las necesidades identificadas en las comunidades del Cibao Sur.

of-am