Presidente Abinader: evite otro escándalo en Educación

El autor es mercadólogo. Reside en Santo Domingo.

Por JORGE DOMINGO TORIBIO

La expresión “yo si soy un hombre que tiene mala suerte”, autoría del fenecido humorista Luisito Martí, la estamos extrapolando al Ministerio de Educación de la Republica Dominicana con los Ministros que hemos tenidos en los últimos años, en el sentido de que buscan la manera de malgastar el dinero del 4% del PIB del Ministerio de Educación sin mejorar la calidad de esta.

En los gobiernos del expresidente Danilo Medina que fue donde se inició el cuatro por ciento del PIB para la educación, se compraron tabletas, se cambiaron los uniformes por regiones, se compraron libros y se arrumbaron, se construyeron centros educativos en terreno ajeno, obras amarradas y la calidad de la educación en los peores lugares de calidad según el PISA.

Todas esas decisiones erradas que tomaron los ex ministros de educación del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y que no dieron ningún resultado para mejorar la calidad educativa, fueron criticadas por lo que hoy nos están gobernando (PRM) y lo están haciendo peor que antes desde el Ministerio de Educación.

La muestra un botón. La gestión de Roberto Fulcar fue el peor de los fracasos como ministro de Educación de este gobierno de Luis Abinader, libros arrumbados en un almacén y que según el actual ministro, no sirven ni para el zafacón, tabletas y otros dispositivos arrumbados, y el escándalo de los libros digitales que estaban en “manos” de gente que ni ellos sabía que tenían contratos de elaboración de texto, por lo que no entendemos las razones por el cual el Ministerio Público no les mete manos a una auditoria de esa institución.

Otro ministro de educación de este gobierno que mete la pata es el licenciado Ángel Hernández, anunciando la licitación del 2 mil millones de pesos para cambiar los uniformes, como si cambiando los uniformes mejoraría la educación dominicana.

Cuando el presidente Abinader nombró al licenciado Hernández, los dominicanos teníamos la esperanza que sería diferente a sus antecesores en torno a su gestión, pero vemos que es la misma vaina y la irresponsabilidad.

Sólo nos falta que el licenciado Hernández tenga aspiraciones presidenciales al igual que Roberto Fultar, que armó una estructura política para competir contra el actual presidente a lo interno del PRM y la muestra es que ha sido uno de los peores funcionarios que ha tenido este gobierno del PRM y quién sabe si de la historia de la República Dominicana.

Por eso nos preguntamos ¿Qué hay detrás de esa licitación?. Por eso dan pie a que la gente piense lo que quiere, porque vemos un discurso desde fuera y cuando llegan hacen lo mismo, pensando en su ego y nunca pensando en la calidad de la educación.

En ese sentido, llamamos la atención del Presidente Luis Abinader para que evite otro escándalo y autorice al ministro de Educación dar marcha atrás con esa licitación de los uniformes y se concentre en buscar estrategias para mejorar la calidad educativa.

Recordar que el ministro de Educación, Ángel Hernández, reveló que el cambio de uniformes escolares tendrá un costo de casi 2 mil millones de pesos, al tiempo de afirmar que ya se encuentra en proceso de licitación.

Dijo que la nueva vestimenta consistirá en un pantalón azul oscuro y un suéter azul cielo, al tiempo de señalar que se tomó la decisión del cambio por la petición de estudiantes de sexo femenino.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.