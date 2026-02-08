Presidente asiste inauguración hotel US$26 mm en Pto. Plata

PUERTO PLATA, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader asistió este domingo a la inauguración del Hotel Holiday Inn Puerto Plata–Cofresí Bay, un proyecto desarrollado por una empresa privada con una inversión de US$26 millones de dólares

Este njuevo establecimiento tiene 115 habitaciones, modernas facilidades y servicios diseñados bajo estándares internacionales que fortalecen la oferta turística de la costa norte y contribuyen a la generación de más de 100 empleos directos e indirectos, informó la Presidencia de la República.

Será operado por CHC HOTELS, reconocida gestora que aportará su experiencia en servicios hoteleros premium, optimización operativa y desarrollo de experiencias centradas en el cliente.

PRESIDENTE RESALTA IMPORTANCIA DE INVERTIR EN TURISMO

Durante el acto, el presidente Abinader resaltó que invertir en el turismo dominicano es una apuesta segura, por lo cual manifestó su reconocimiento y respaldo a los inversionistas que confían en el país.

Destacó la importancia del regreso de marcas hoteleras internacionales a Puerto Plata y señaló que su ausencia había contribuido al retroceso turístico de la región. Dijo que el nuevo hotel IHG es un paso decisivo para reposicionar este destino en los mercados internacionales y atraer a millones de clientes fidelizados.

Anunció la creación de un parque de diversiones como complemento al turismo tradicional y de cruceros, a fin de ampliar la oferta recreativa de la región y fortalecer la economía local.

VALORA RECUPERACIÓN DEL TURISMO EN PUERTO PLATA

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que ha habido una recuperación histórica del turismo en Puerto Plata, para lo cual -según dijo- han sido invertidos más de 1.600 millones de pesos.

Elogió a las familias Santana, Rodríguez y Estrella por su confianza al invertir en el nuevo horal Hotel Holiday Inn Puerto Plata–Cofresí Bay, demostrando que apostar por la provincia es invertir en el futuro del turismo dominicano.

Ricardo Felip, socio y vicepresidente de CHC Hotels, explicó los alcances del proyecto y valoró el liderazgo y compromiso del presidente Abinader con el fortalecimiento del turismo, que -según dijo- ha quedado demostrado con políticas de recuperación del sector, la atracción de inversiones y la generación de empleos en todo el país.

“El Holiday Inn Puerto Plata representa una señal clara de confianza en el potencial turístico de Puerto Plata y de la región norte del país. Este proyecto fortalece la diversificación de la oferta hotelera y eleva los estándares de hospedaje en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento”, expresó.

Silvia Vila Mantilla, presidenta del consejo de administración de Atlambar Management, S.A.S.Silvia Vila Mantilla, presidenta del consejo de administración de Atlambar Management, S.A.S. reafirmaó la confianza de esta empresa en la República Dominicana, su estabilidad y el potencial turístico de Puerto Plata.

Señaló que esta provincia continúa siendo un pilar estratégico del turismo dominicano y que el nuevo hotel forma parte de un esfuerzo colectivo por revitalizar y proyectarla como un destino completo, diverso y competitivo del Caribe.

Acompañaron al presidente Abinader los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; de Turismo, David Collado; y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; el viceministro de Proyectos en Especiales, Camel Curi; la gobernadora Claritza Rochtte; la senadora Ginette Bournigal; los directores, de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), Felix Reyna; de Patrimonio Monumental, Juan Mubarak; de la Policía Turística (Politur), general Minoru Matsunaga; del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez; del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía; de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), Modesto Guzmán, así como los alcaldes de Puerto Plata, Diógenes Roque García; de Luperón, Román Israel Brito y de Santiago Ulises Rodríguez, entre otras personalidades.

