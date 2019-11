DM designa periodista Melton Pineda Cónsul en Brasil, sustituye a Geomar

La designación está contenida en un decreto (391-19) colgado en la red social Twitter del director de comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez de Marchena.

García Rojas había sido nombrado para el puesto mediante un decreto el 1 de diciembre del 2010, durante el tercer mandato presidencial de Leonel Fernández.

El 8 de noviembre, Pineda, conocido popularmente como “La Bazuca” anunció en la misma red social, que tomaría «una decisión importante» en relación con la profesión que estudió y la que ha venido ejerciendo durante años.

«Recorreré este camino de la objetividad independiente y me olvidaré del cuido de las espaldas de los políticos que te brindan su ‘amistad’ hasta que no llegan a sus objetivos y luego, si te he visto no me acuerdo, eso se acabó, por lo menos a partir de ahora», rezaba una parte de una cadena de tuits.

En la actualidad, Melton Pineda se desempeña como comentarista político en el programa radial El Sol de la Mañana y milita en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo presidente, Miguel Vargas Maldonado, encabeza el Ministerio de Relaciones Exteriores.EFE