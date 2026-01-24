Presidencia de RD reconoce al matemático Juan Luis Vargas

La ceremonia fue realizada en el Consulado Dominicano en Nueva York.

SANTO DOMINGO. – La Presidencia de República Dominicana reconoció al matemático y criptógrafo Juan Luis Vargas Molina como finalista del Premio Nacional de la Juventud 2026 (PNJ2026), al representar dignamente al país en Estados Unidos (EEUU).

El creador de la criptomoneda y plataforma digital FACTOR, por la cual obtuvo un premio de 100 mil dólares por parte de COINBASE, recibió un pergamino oficial de manos del cónsul Jesús Antonio Vásquez Martínez y de Carlos Valdez Matos, ministro de la Juventud.

Durante una ceremonia en el Consulado Dominicano en Nueva York, EEUU, Vargas Molina reafirmó el compromiso de “contribuir a elevar la mirada hacia una economía del conocimiento, donde la excelencia en matemáticas, educación y tecnología no sea un privilegio…”.

Consideró que debe ser “…una ruta nacional con la visión y el liderazgo imprescindibles para cultivar los talentos que ya tenemos, dentro y fuera del país…”.

CREADOR DE SOLUCIONES AVANZADAS

Creador de soluciones tecnológicas avanzadas y representante de República Dominicana en el reciente foro internacional CyberWeek@LAC4 2025, Valdez Matos mantiene una campaña de divulgación para que la juventud se interese por las matemáticas.

“¿Para qué sirve esta disciplina? En el siglo XXI, una de sus aplicaciones más importantes y menos visibles son la seguridad nacional y la ciberseguridad: proteger datos, infraestructuras críticas, transacciones y la confianza en una nación moderna, apuntó.

Áreas en incipiente desarrollo en RD: criptografía, ciberdefensa, análisis de riesgos, protección de sistemas y soberanía digital. Sí, porque hoy la soberanía también es digital. Y se defiende con educación, ciencia y matemáticas”, subrayó.

EL PNJ2026

El PNJ2026, organizado por el Ministerio Nacional de la Juventud, es el mayor reconocimiento que otorga el Estado dominicano a jóvenes criollos destacados en diversos ámbitos.

