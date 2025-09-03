Presentan libro sobre rol de las dominicanas en el progreso

La presentación del libro

SANTO DOMINGO.- La Cooperativa La Unión puso en circulación hoy el libro «Rol de la mujer en el desarrollo integral de la nación dominicana: Memorias de un Simposio», con la presencia de la vicemandataria Raquel Peña.

«La obra nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido y a reconocernos en cada paso conquistado», expresó Peña durante la presentación del título en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

«Desde Rosa Duarte y María Trinidad Sánchez, pasando por Mamá Tingó, Fe Violeta Ortega y Tomasina Cabral, hasta llegar a nuestras inmortales hermanas Mirabal, encontramos la fuerza de mujeres que marcaron la historia y nos dejaron un legado de valentía y esperanza», afirmó.

«Esto es un llamado a todas nosotras a ocupar los espacios de decisión que nos corresponde (…), que cada paso de una mujer sea hacia más igualdad y más oportunidades», manifestó Peña.

El volumen recopila las ponencias de siete mujeres sobre la participación femenina en la historia y el desarrollo de la República Dominicana.

Sus exposiciones tuvieron lugar durante el primer simposio nacional «Rol de la Mujer en el Desarrollo Integral de la Nación Dominicana» celebrado el 1 de marzo pasado en la Cooperativa La Unión.

of-am