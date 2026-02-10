Presentan exposición «Cascada de Orquídeas» en el Botánico

SANTO DOMINGO. – Como es tradición, la Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO) presenta la exposición que este año lleva por título “Cascada de Orquídeas”, a celebrarse el mes de marzo en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN).

El objetivo de la muestra es la promoción del conocimiento, la valoración y la conservación de esas plantas, a la vez que ofrece al público una experiencia donde combinan naturaleza, aprendizaje y belleza.

Este 2026, la edición 53 de la exhibición será al aire libre, con un montaje que recrea una cascada, resaltando el agua como elemento esencial para el desarrollo de esa especie de complejas flores.

También tendrá lugar el Concurso Nacional número 43, de carácter internacional, con jueces de la Sociedad Americana de la Orquídea (AOS, por sus siglas en inglés).

Los interesados en participar en el certamen pueden hacerlo sin costo alguno, inscribiendo sus plantas debidamente identificadas el martes 3 de marzo de 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la sede del JBN.

EVENTO IDEAL

La directiva de la SDO, presidida por Milda Sánchez y el director general del JBN, Pedro Suárez, auguran que esta edición será, como cada año, un evento ideal para fortalecer el vínculo entre las familias y la naturaleza.

La exposición estará abierta los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., con un precio de entrada general de RD$250.00. Los adultos mayores pagarán RD$100.00, los niños RD$50.00, escuelas RD$60.00 y colegios RD$80.00.

Durante los días del evento, la taquilla incluye varias actividades, entre ellas conferencias sobre el cultivo, técnicas para estimular la floración, manejo de plagas, y cuidado de especies como vandas y catleyas.

También elaboración de arreglos florales, saberes sobre especies endémicas y nativas de Dominicana, y protección del medio ambiente.

agl/of-am