Premios a la Moda Dominican reconoció la industria nacional

Stalin Victoria,Socrates Mckinney, Anny Abate y Iván Balcacer.

SANTO DOMINGO. – La cuarta edición de Premios a la Moda Dominicana (PMD) reconoció a destacadas figuras de la industria en la que coinciden el talento y la belleza.

En una gala efectuada en el Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua, recibió el Gran Galardón Sócrates McKinney, productor de eventos de moda, en homenaje a su trayectoria y aportes a la rama del buen vestir en el país.

“Este reconocimiento lo recibo con humildad y compromiso, (…) honrando a los que vinieron antes de mí y compartiéndolo con mis entrañables Mirka y Fidel.

¨Amigos que me acompañaron en la aventura de DominicanaModa, y con Jairo, que durante años se convirtió en mi dos manos y parte de mi cabeza”, destacó McKinney.

RECONOCIMIENTO PÓSTUMO

Además, PMD 2024 reconoció de manera póstuma al destacado diseñador Martín Polanco, un ícono en la industria que destacó por su creatividad, compromiso social y dedicación a la identidad cultural de la República Dominicana.

El premio lo recibió su esposa Ana Polanco, quien agradeció en nombre de su familia tan distinguido homenaje, que incluyó un pase de moda con su exclusiva colección.

PREMIOS REFERENTES

Ante los invitados, Stalin Victoria, Ceo de Premios a la Moda Dominicana, destacó que estas distinciones son un referente que aplaude y honra lo mejor de la industria.

Durante el evento fueron reconocidas decenas de personas vinculadas a la moda en la República Dominicana.

