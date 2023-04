Prefiero un político que a un resentido

El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo

Durante el periodo de transición para la entrega del Poder al nuevo incumbente, Lic. Luis Adolfo Abinader Corona, quien se impusiera en las elecciones del 2020, sobre Gonzalo Castillo, del PLD, mucha gente se creó grandes expectativas, entre los cuales me incluyo, con los pronunciamientos que en esos momentos hacia el Presidente Abinader de llevar a cabo acciones e impulsar proyectos que verdaderamente enfrentaran el flagelo de la corrupción administrativa en República Dominicana.

Ya actuando como Presidente de la República, uno de sus primeros Decretos (creo que el primero) fue la de nombrar a la Dra. Mirian German como Procuradora y a la Lic. Yeni Berenice como Procuradora Adjunta, Directora General de Persecución del Ministerio Público.

Desde el momento mismo en que fueron designadas esas dos (2) distinguidas profesionales del Derecho, a quienes les guardo mi mayor respeto, me di cuenta de que realmente no existía voluntad de parte del Presidente para llevar a cabo políticas públicas que, de manera efectiva, pudieran combatir la corrupción.

Para nadie es un secreto que tanto Mirian German como Yeni Berenice se sintieron emocionalmente afectadas por acciones que ellas entienden fueron impulsadas por el gobierno de Danilo Medina. La primera por no ser seleccionada a la Presidencia de la SCJ por el Consejo Nacional de la Magistratura, y la segunda (doblemente “afectada”), primero, por haber sido separada del cargo de Fiscal del Distrito Nacional, cargo al que pretendía perpetuarse, y segundo, por haber perdido su mentor y líder, Leonel Fernández, las primarias del PLD en el 2019, habiéndose impuesto el candidato del danilismo.

Ante esas realidades, entiendo yo, eran ellas las personas menos indicadas para ocupar cargos de tan alto nivel de complejidad, responsabilidad y compromiso; cargos que ameritan de personas que, además de honestas, sean imparciales y justas, y sobre todo, que no posean el más mínimo velo de resentimiento contra ningún ciudadano, para con ello evitar que en su accionar puedan florecer sesgos de venganza, odio y retaliación.

Con mucho pesar, el Presidente Abinader decidió finalmente nombrar a esas dos profesionales pretendiendo vender ese hecho como algo histórico, que por primera vez en nuestro país se designaban Procuradores Generales desvinculados a los partidos políticos, a la vez que, de manera astuta, aprovechaba la coyuntura para que esas dos funcionarias despacharan su ira y venganza contra el Gobierno pasado, sobre todo contra el ex Presidente Danilo Medina, y sus más cercanos colaboradores.

Lo que ha venido aconteciendo desde hace dos años hacia acá con los criterios selectivos empleados por el Ministerio Público en la persecución de la corrupción sólo contra funcionarios de la anterior gestión, de alguna forma, viene a corroborar lo que aquí planteamos.

El cargo de Procurador General de la República es un cargo de libre nombramiento y remoción, conforme la Constitución y la Ley de Función Pública, por lo que nada le impide al Presidente designar en ese cargo a cualquier ciudadano o ciudadana que reúna, por los menos, los requisitos para el ingreso al servicio civil, sin necesidad de que esté o no vinculado a ningún partido político.

De hecho, ejemplos sobran en nuestro país de Procuradores Generales, que, aun estando vinculados a algún partido, se han manejado de forma correcta, ejerciendo siempre su ministerio con mucha dignidad, aun siendo designados por el Jefe de Estado

El hecho de que sea un funcionario dependiente del Presidente de la República, no significa, en modo alguno, que no pueda coexistir como funcionario de una manera objetiva, independiente y eficaz, con la libertad de actuar como le manda la ley.

De lo que no habíamos sido testigos nunca, es de algún Procurador General y Adjunto designados con el único propósito de procurar venganza y retaliaciones con funcionarios de un gobierno anterior, aprovechando, quien los designa, el resentimiento y deseo de venganza que acumulan contra quienes alguna vez no los tomaron en cuenta para sus propósitos. Por primera vez en la historia dominicana…estamos cambiando, no hay dudas.

En su extraordinario ensayo sobre Tiberio, Gregorio Marañón nos presenta con todo detalle los peligros que acechan y los errores e injusticias en que puede incurrir un gobierno o una persona guiado por el resentimiento.

“Lamentablemente, no hay remedio verdadero para tan grave mal, pues para ello se necesitarían grandes dosis de generosidad, don del alma con el que se nace y del que carece el resentido…”, expresa Marañón.

Scheler completa el diagnóstico al decir que el resentimiento es “una autointoxicación psíquica que suscita emociones e impulsos de venganza, odio, maldad, envidia, volviendo infeliz al resentido”.

Por ello, si un resentido llega a ostentar el poder, crece su rencor pues sobreestimaria sus méritos y repudiaria a aquellos que no los reconoció a tiempo.

El resentimiento en la política, lamentablemente, ha llenado muchas páginas violentas de la historia de la humanidad. No pocos resentidos se han ocultado bajo la careta de “redentores” (tiranos).

En momentos en que nuestro país se halla inmerso en una serie de procesos judiciales en contra, sobre todo, de exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, es bueno meditar sobre los únicos fundamentos de la ley, que no pueden ser otros que la justicia y la razón.

La justicia debe tener la fortaleza moral para aplicar la ley y castigar al delincuente, sí, pero dejando de lado siempre todo asomo de resentimiento, odio y venganza política.

Es por ello que reitero lo planteado en el título que encabeza este artículo: “Prefiero mil veces a un político dependiente que a un resentido “independiente”, para ocupar cargos de alto nivel en la Administración Pública.

jpm-am

