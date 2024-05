EU: Baterista RD Ivanna Cuesta lanzará álbum A letter to the Earth

BOSTON.- No hay que esperar fin de año para festejar pues, desde que empezó enero, esta destacada artista ha estado exhibiendo su talento en festivales internacionales, como en el Panamá Jazz Festival, gracias a Patricia Zarate, el Festival Ortiz Tirado en México y el Women Jazz Festival 2024 de Nueva York, además de participar en numerosos conciertos en otras ciudades de Estados Unidos.

Y qué mejor manera de celebrar que compartiendo un mensaje honesto, auténtico y sincero, lleno de redención y gratitud hacia nuestra madre tierra, con varios conciertos debut de su álbum. El primero es el 22 de junio en el Global Jazz Club, en Boston. Y el segundo será en The Mission Hill Jazz Festival el 10 de Agosto.

Hija de madre colombiana y padre dominicano, quienes siempre han apoyado su vocación musical, Ivanna cuenta con una trayectoria ascendente. Desde sus años en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, donde ganó una beca para el Berkle College of Music de Boston, su éxito en el Hit Like a Girl 2019 (competencia mundial de mujeres bateristas), hasta sus presentaciones junto a grandes músicos en escenarios de América y Europa, la han llevado a convertirse en una artista muy solicitada por músicos y bandas internacionales. Al punto que, para su sorpresa, «Este año fui premiada por la Universidad de Rutgers en New Jersey, con el Ralph Johnson Bunche Distinguished Award, para hacer una maestría en Jazz, siendo esto un gran paso para mi carrera musical», según nos comentó.

A través de su música, Ivanna rinde un homenaje al planeta, con el que nos invita a buscar esa catarsis necesaria en nuestra relación con este espacio que habitamos. En cada tema, descubriremos la fuente de inspiración en los bosques, ríos y playas de República Dominicana, que la han motivado a plasmar diferentes aspectos de nuestras vidas. Desde nuestro diálogo interior, la convivencia con nuestros iguales, con otras especies y con la naturaleza misma, lo cual nos hará experimentar sentimientos encontrados como el dolor y el regocijo.

Todo esto explicado mágicamente con cada uno de los instrumentos, ejecutados de manera magistral por Ivanna Cuesta en la batería y electrónica; en el piano, Kris Davis, ganadora de un Grammy Award; en el saxofón, Ben Salomón, aclamado músico que reside en New York; en el bajo, Max Ridley, quien ha tocado con grandes artistas del Jazz como Jason Palmer. Y, como invitada especial, la inigualable voz de la mexicana Pauli Camou. Esta obra muestra la maestría en Jazz Contemporáneo de su autora y nos regala una combinación de improvisación con elementos electrónicos.

El álbum, que es parte del label Orenda Records, puede adquirirse en precompra, en la página ivannacuesta.com y desde la aplicación Bandcamp, para disfrutar la primera pista. También estará disponible en otras plataformas como Apple Music, Spotify, YouTube. Y, a partir de su lanzamiento el 7 de junio, se podrá obtener el álbum completo.

A través de @ivannacuesta91 el público estará al tanto de todas las novedades de ‘A Letter to the Earth’, que es “una carta de agradecimiento y entendimiento, de mi conexión con la tierra como ser viviente que habita en ella” ICG.