PRD y FP someten resolución para interpelar a Marranzini

Legisladores de la FP y el PRD mientras depositaban un proyecto mediante el cual solicitan la interpelación de Celso Marranzini

Santo Domingo .- Legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo (FP), sometieron a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución mediante el cual solicitan la interpelación del presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini.

Hacen el pedido debido, según dijeron, a la la proliferación de apagones en el territorio nacional.

Los diputados Ramón Raposo (del PRD) asi como Rafael Castillo, Rafael Pérez, José Alberto Jiménez, Carlos Pérez, José Báez, Jorge Tavarez, Rafaela González y Melido Pérez (de la FP) depositaron el proyecto en la secretaria general legislativa de la Cámara Baja.

Sostienen que las constantes interrupciones del servicio, eléctrico generan pérdidas económicas considerables a comerciantes y pequeñas empresas. También, de provocan un malestar social que se ha traducido en protestas y manifestaciones en diferentes comunidades.

Indican que “ha sido notorio observar en los medios de comunicación y redes sociales los múltiples actos de ratería, robos, asaltos y más acciones delictivas, como consecuencia de la ausencia de energía eléctrica”.

Los legisladores señalan que, debido a la incertidumbre generada por los apagones, la población de diversos sectores ha protestado.

Dicen que se trata de un lreclamo justo de la población que podría generar inestabilidad social y convertirse en una escalada provocadora de caos e inclusive socavar el estado de derecho y el clima de democracia que vive el país.

Señalan que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, debe explicar al país por qué no se ofrece un servicio eficiente a la población “a pesar de la escalada de préstamos y las altas tarifas pagados por la ciudadanía”

