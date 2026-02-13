PRD activa once comisiones y sale a consolidar su estructura

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pondrá en marcha este fin de semana una «Jornada Nacional de Asambleas Provinciales» con el despliegue de once comisiones de dirigentes.

En documento remitido a ALMOMENTO.NET la organización dijo que los dirigentes recorrerán todas las provincias del país durante febrero y marzo, en un movimiento organizativo que coloca a su liderazgo en el territorio y refuerza su estructura desde las bases.

«La ofensiva política inicia con el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, quien encabezará la asamblea en San Pedro de Macorís, en la región este», indica.

De manera simultánea, la secretaria general, Peggy Cabral, desarrollará encuentros en provincias del sur, mientras que el presidente ejecutivo, Héctor Guzmán, liderará la asamblea en Santiago de los Caballeros, en el Cibao.

JORNADA DA INICIO A UNA NUEVA ETAPA EN EL PRD

Señala que otros dirigentes nacionales estarán distribuidos estratégicamente en 15 demarcaciones para garantizar presencia en todo el país.

La organización informó que esta jornada marca el inicio de una nueva etapa tras concluir el proceso de evaluación y actualización de sus estructuras provinciales, municipales y distritales desarrollado durante el pasado año.

Según explicó Guzmán, el objetivo inmediato es compactar la organización interna, alinear a toda la dirigencia bajo una misma ruta estratégica y fortalecer los organismos nacionales, incluyendo la Comisión Política y la Comisión Presidencial.

REUNIENDO LA DIRIGENCIA DE FORMA PRESENCIAL

“Entramos en una fase de consolidación. Estamos reuniendo presencialmente a toda la dirigencia provincial y municipal para trazar la línea de trabajo que guiará el crecimiento del partido”, expresó.

Aseguró que el período febrero-marzo será clave para dejar plenamente estructurada su maquinaria organizativa y sentar las bases de un proceso sostenido de expansión política en todo el territorio nacional.

Asimismo, destacó que, en paralelo a este despliegue, continúa la integración de nuevos profesionales, jóvenes y líderes comunitarios a sus filas, fortaleciendo el dinamismo interno de la organización.

an/am