PORTUGAL: Socialista Antonio Seguro gana las presidenciales

Antonio Seguro

PORTUGAL 9 Feb.- El candidato respaldado por la izquierda, António José Seguro, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con un 66,82% de los votos, frente al 33,18% obtenido por el André Ventura, candidato y líder del partido de extrema derecha Chega, una vez completado el 99,2% del escrutinio.

«Esta victoria tiene un sabor muy especial porque es una elección para presidente de la República», ha declarado Seguro a la prensa desde el Centro Cultural y de Congreso de Caldas da Rainha, al norte de Lisboa. «El pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo», ha añadido antes de declarar su objetivo: «ayudar a servir».

Seguro ha obtenido un total de 3.480.158 con este dato de escrutinio, con lo que obtiene un récord histórico de apoyo, por delante de los 3.459.000 votos que obtuvo Mário Soares en las elecciones de 1991.

También se ha pronunciado el rival de Seguro, Ventura, ha argumentado que durante la campaña «he buscado una línea de alternativa, decir lo que era preciso cambiar en este país», pero «a pesar de una subida muy significativa con respecto tanto a las legislativas como a la primera vuelta (…), no he conseguido hacer lo que propugnaba, que era ganar estas elecciones».

Ventura ha abogado por «seguir trabajando para convercer al país de que es necesario este cambio» y ha indicado que felicitará a Seguro cuando los resultados sean definitivos. «Tenemos diferente opinión, de ideas, de forma de vida. Tenemos ideas difretentes para Portugal, pero cuando habla el pueblo, el pueblo es soberano. Si el pueblo escoge a António José Seguro, es él quien será presidente y espero que sea un buen presidente», ha apuntado.

El presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, sí ha felicitado a Seguro y ha anunciado que lo recibirá el lunes a las 16.00 horas. El mandatario «ha telefoneado a António José Seguro para felicitarlo por su victoria en las elecciones presidenciales y desearles las mayores felicidades y éxitos para el mandato que le han encargado los portugueses», ha informado la Presidencia.

Por su parte, el primer ministro luso, el conservador Luís Montenegro, ha felicitado a Seguro como garante del «espíritu de convergencia» y ha asegurado que el Gobierno demostrará al nuevo jefe del Estado «toda su disponibilidad» y «cooperación» para servir a los portugueses.

La colaboración será «la nota dominante que garantice la estabilidad política en Portugal», así como la «estabilidad económica, financiera y social».

El secretario general del Partido Socialista, José Luís Carneiro, ha destacado por su parte la «victoria de esperanza contra el resentimiento» obtenida por Seguro. «Hoy ha ganado una vez más la democracia», ha firmado Carneiro, quien considera que Seguro, como Mário Soares o Jorge Sampaio, «será el presidente de todos los portugueses».

«Casi dos tercios de los portugueses han querido un presidente que defiende los valores constitucionales. Es una victoria de todos los humanistas», ha argüido.

