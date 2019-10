Por un proceso electoral justo y transparente

Con la actual composición danilista de la Junta Central Electoral (JCE), la publicación del calendario electoral a modo de advertencia y la proclamación de los ganadores sin haber realizado una auditoria a las máquinas de votación como pedían los partidos políticos, no será posible realizar un proceso electoral justo, transparente e igualitario que satisfaga las expectativas electorales y democráticas de la población.

Por obra y gracia del Congreso danilista, salimos de una Junta Central Electoral (JCE) que era un comité de base del PLD – pero de Leonel- para meternos en otra JCE que también es morada, pero de Danilo, la cual por su naturaleza y por sus actuaciones y declaraciones parciales tampoco está apta para organizar la futuras elecciones regionales y nacionales.

Preparémonos para el próximo año 2020 si de aquí allá no logramos sacar a los políticos de la JCE y este lío no se aclara pues si el gobierno le hizo fraude a su propio compañero de partido que no le hará a la mal llamada oposición que tiene cerca de 20 años denunciando fraude y contentándose con los cargos municipales y provinciales de Senadores, Diputados, Síndicos y Regidores.

Estamos frente a titulares que administran las elecciones y también son parte del proceso electoral. Estamos ante un candidato del PLD cuyo discurso por su incapacidad será repartir dinero y comprar gente. Y estamos ante un gobierno corrupto dispuesto a todo, óigame bien, dispuesto a todo con tal de ganar las elecciones y no pisar la cárcel.

Por eso, las demandas de la oposición y de los grupos emergentes deben ser : Convocar a la movilización a todo el pueblo frente a la JCE. Proponer la modificación del calendario electoral. Convocar de urgencia a los partidos para discutir la crisis electoral. Poner fecha para la auditoria a las máquinas. Y llamar al TSE para que se apegue estrictamente a la ley.

Hay pruebas de que en las pasadas primarias del PLD en el nivel presidencial, hubo compras de votos, irregularidades y un posible fraude electrónico por la junta oponerse al conteo manual de los votos. Pero el árbitro no pretende llamar la empresa que ganó la licitación para hacer la auditoria a las primarias por lo que estamos obligados a salir a las calles para impedir que el gobierno pueda burlar de la voluntad popular.

Nadie puede controlar al gobierno en la mala práctica de imponer al presidente, a los congresistas y a los síndicos y regidores con el uso y abuso de los recursos del Estado y menos teniendo a su lado la JCE, el TSE, el Congreso y la Justicia. Estamos retrocediendo los avances que habíamos logrados en materia electoral con la presencia otra vez del fraude vulgar y del aumento de la manipulación política y económica.

Si en este país hubiera un gobierno con autoridad moral y una justicia imparcial que se respetara, los ex titulares de la JCE así como los actuales deberían estar preso unos por omisión y otros por comisión de delitos administrativos y electorales que se cometieron en 2016 y se siguen cometiendo y por la compra de esos equipos inservibles y costosos.

Hagamos memoria. La actual JCE denuncio un déficit por más de $ 2 mil M pero en vez de investigarlo pagó con aportes del gobierno. Denunció que los equipos de votación no servían pero no se indagó y al contrario completó el pago de US 13 M que se le debía a Indra y está pagando US 25 mil de renta. Y nunca se ha molestado para investigar el financiamiento ilícito de la campaña electoral dicho por Odebrecht de tres presidentes desde el 2001 al 2014.

Vamos a firmar un documento pidiendo la renuncia del presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, y a rechazar a los políticos de esta junta antes de que sea demasiado tarde pues de quedarse nos pueden llevar rumbo al matadero electoral y caer en otra crisis política peor que la crisis electoral que causó Balaguer al robarse las elecciones del 1994.

Si no se le hace auditoria a estas máquinas de votación antes de finalizar 2019 para aclarar las dudas y los hechos irregulares que se cometieron y dejamos intacto el calendario electoral, seremos cómplices de consumar el fraude electoral contra el expresidente Leonel Fernández y aunque estaríamos feliz por una division del PLD, al mismo tiempo estamos dando luz verde para que estos tramposos sigan cometiendo diabluras.

