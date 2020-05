Por un Plan Integral de Recogida, Disposición y Aprovechamiento de la Basura

Por: RAMON UREÑA TORRES Y LUCIANO BERTOZZO

Tomando de columnas las estrategias formuladas por su dirección técnica en torno al encauzamiento idóneo del desarrollo de República Dominicana y de otras naciones, el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD) por medio de este trabajo, desea aportar sus ideas y conocimientos sobre un tema de gran incidencia actual y futura en la salud ambiental del país y del mundo; como resulta el de la basura en sus problemáticas y sus perspectivas presentes y futuras, así como también, sobre la metodología a implementar para sus soluciones y su mejor aprovechamiento.

¿Pero qué es la basura?:

De acuerdo al diccionario de términos ecológicos, la basura es el conjunto de residuos generados en los hogares de los seres humanos; a esto hay que agregar los residuos de origen agrícola, industriales y del comercio, que a menudo supera la producida en los hogares.

La basura de origen industrial es la más compleja y nociva pues está cargada de residuos químicos de alta peligrosidad y que contaminan los ríos, lagos y océanos, acabando con la vida.

Para que tengamos una idea del volumen de la basura que genera la humanidad, queremos poner de ejemplo a los Estados Unidos de Norteamérica, que es uno de los países que más basura genera, al tener un promedio de dos kilos por habitante, sumando a estos los desperdicios comerciales, agrícolas e industriales, por lo que la producción de basura supera los 6 mil millones de kilos diarios.

El mapa mundial

El mundo no genera basura de manera estandarizada por persona y por país. A medida que crecen las actividades humanas, más basura se genera. Los países con elevados estándares de desarrollo son los que más basura producen y es lógico que así sea pues tienen más acceso a bienes y servicios.

El Banco Mundial ha realizado estudios para medir los niveles de generación de basura en el mundo. Estos estudios son los más actualizados y los que tienen autoridad para ser tomados como referente.

En un informe que se denominó “What a waste” señala que entre el 2010 y el 2025, los niveles de generación de basura que sacamos de los hogares, pasarán en este período de 3,500 millones de toneladas métricas a 6,000 millones.

Pero si bien la mayor generación de basura se ubica en los Estados Unidos y Europa Occidental, que llegan a generar hasta 2 kilos de basura por persona por día; en los países promedios de otras latitudes de mediano desarrollo, este average se ubica en los 1,000 gramos ósea un kilo y en los países pobres puede reducirse hasta la mitad.

¿Qué hacemos con la basura?:

El mismo estudio del Banco Mundial indica que para los próximos 25 años la producción de basura crecerá en un 70% respecto al nivel actual.

La basura es un gran problema para la humanidad y es que no toda se elimina; ni se transforma o recicla y un alto porcentaje permanece acumulado en forma creciente en el suelo.

Ni siquiera los países desarrollados occidentales pueden eliminar el 100% de la basura que generan; el reciclaje es la herramienta más efectiva para eliminar la basura, sin embargo ni la tercera parte de la basura de los países ricos se elimina por esta vía.

El reciclaje es una gran industria que mueve billones de dólares al año solo en los Estados Unidos, pero es lo que menos se practica en el mundo.

Aún en un país con tanto nivel de desarrollo y organización como es USA, el nivel de reciclaje solo alcanza alrededor de un 25 % de la basura que genera; más de un 60% va directamente a los rellenos sanitarios y aún en ese país más del 15% de la basura es incinerada, generando secuencias de contaminación por liberación de gases tóxicos.

La basura como oportunidad económica

La basura además de ser un fuerte problema para el mundo, es también una gran oportunidad de negocios.

En los países donde hay política de reciclaje, la basura tiene un gran valor, y es que la basura está compuesta por diferentes tipos de materia sólida, plástico, papel, materia orgánica, hierro, aluminio, vidrio, neumáticos, etc. que constituyen materia prima básica en la industria y el caso de la materia orgánica, que comúnmente es utilizado para el uso de la agricultura.

En los rellenos sanitarios es común el aprovechamiento de los gases metanos y de otros tipos que generan los mismos en grandes cantidades y que se usan para la generación de energía.

Como vemos, si se utilizan programas tendentes al aprovechamiento de la basura, esta dejaría de ser un problema en el mundo y pasaría a constituirse en fuentes generadoras de riquezas. Así lo hacen en los países desarrollados.

En los países tercermundistas o en desarrollo como preferimos llamarlos hoy, la basura sigue siendo un gran problema, pues no conocemos la cultura del reciclaje y está solo sirve como fuente de contaminación, sobre todo en las zonas de hacinamientos humanos como son nuestros barrios, donde los servicios de recogida de basura son escasos y donde la población no ha sido educada para crear una cultura nueva en torno a la basura.

La basura en RD

La dirección técnica del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), ve con mucha preocupación el manejo que dan los gobiernos locales a este problema, la inmensa mayoría de la basura que generamos, no se elimina sino que simplemente se trasiega de un lugar a otro.

Somos un gran generador de basura, pues con 10 millones de habitantes, una población migrante residente que supera el millón de personas y una población flotante de turistas en permanente crecimiento, somos uno de los países del caribe insular con más capacidad para generar basura.

Si a esto sumamos, la escasa educación de la ciudadanía para manejar racionalmente la basura que genera y la muy limitada capacidad de los Ayuntamientos para retirar cabalmente la misma, unida a la situación de no existir una política municipal que garantice vertederos apropiados que sean verdaderos Rellenos Sanitarios, los mismos hacen que la situación de la basura en el país sea un verdadero drama, trasegada a vertederos improvisados a cielo abierto y esto se repite en los más de 155 municipios y 228 distritos municipales.

La producción diaria de basura del país va en aumento a medida que crecen las actividades comerciales, industriales y agrícolas, pero no existen planes ni siquiera a mediano y largo plazo tendentes a solucionar el problema.

Según apunta Domingo Contreras, experto en materia de desechos sólidos y asesor de esta materia en el Ministerio de Medio Ambiente, el país ya esta exportando basura por un monto que superan los US$23 millones de dólares al año con a penas un nivel de reciclaje de un 7% de la basura que generamos.

En tal sentido, el CRD por medio de su dirección técnica, asume que si el Estado dominicano junto al sector empresarial y los gobiernos locales, se empoderaran y crearan los mecanismos para reciclar siquiera el 50% de la basura que generamos y que esto se realice de forma gradual en un plan decenal, llevado con verdadera voluntad política, el país no solo resolvería el problema tan fuerte de la disposición final de la basura y la gran contaminación que genera, sino que dispondría de los recursos necesarios para que los ayuntamientos puedan disponer de medios económicos suficientes para financiar una recogida cabal y eficiente de los desechos sólidos, generando así decenas de miles de empleos directos en todo el país.

Una propuesta para la solución del problema

El Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), plantea que los Ministerios de Medio Ambiente, Salud Pública, Agricultura (Por los desechos agrícolas) e Industria y Comercio junto a FEDOMU como entidad que aglutina los gobiernos locales y la Liga Municipal Dominicana, deben abocarse a diseñar un Plan Integral de Recogida, Disposición y Aprovechamiento de la Basura, el cual debe incluir la creación de empresas recicladoras mixtas por regiones.

Asume que este plan debe incluir un Proyecto Nacional con Plantas de Reciclajes Regionales, a fin de aprovechar la basura como fuente de riqueza, lo cual entiende que sería una magnifica salida para educar a la población mediante la acción, pues los ciudadanos veríamos la basura no como un problema, sino como opción de negocio.

Propone a tal respecto, aprovechar al Banco Mundial, que no solo dispone de los estudios más acabados en torno a la problemática de la basura a nivel global, sino que también, podría ser un excelente asesor, además, seria un canal efectivo para el financiamiento de este proyecto, con un préstamo a 20 años con una tasa que no excedería el 2% anual que se pagaría con creces con la exportación de los productos reciclados que generarían beneficios netos al país por no menos de US$500 millones de dólares por año, suficiente para pagar dicho financiamiento y dejar buenos beneficios a sus dueños (Ayuntamientos y sector privado).

Para el Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), las alternativas que propone, la estima ejecutable mediante una mínima voluntad hacia lo interno de los órganos de los gobiernos locales, del gobierno central y de nuestros partidos políticos, además, a través de la concientización y la unión de esfuerzos de todos los sectores y actores sociales, a fin de que la basura tenga una correcta solución en su alto incremento, sus problemas y su adecuado aprovechamiento para las presentes y futuras generaciones.

Los autores son:

1).- Ing. Ramón Ureña Torres, Director Cibao Central del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), Ingeniero y experto en asuntos medioambientales y municipales.

2).- Ing. Luciano Bertozzo, Director Técnico del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), ingeniero y experto en planificación y desarrollo.

