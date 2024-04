¿Por qué se irrita la piel? (2 de 2)

El autor es doctor en ciencias químicas, residente en Santiago de los Caballeros.

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

Cuando se utilizan toallas sanitarias y pañales desechables se desprenden sustancias químicas de los materiales que son utilizados en la confección de las toallas y los pañales. De aquí que hay que preguntarse, ¿Qué ocurre con esas sustancias que quedan atrapadas entre la toalla/pañales y la piel?

Lo que se quiere destacar en este punto, es que la toalla/pañales reciben sangre/orina y también; parte de las sustancias contenidas en las toallas/pañales se mueven hacia la piel de la mujer y de los infantes. Dicho de otra forma, no solamente las toallas/pañales reciben fluidos, sino que la piel también recibe sustancias químicas que provienen de las toallas/pañales. En el intercambio se forman nuevas sustancias químicas que se mueven en todas direcciones.

Esto se debe a que con el uso de la toalla/pañal se aumenta la temperatura, la humedad y se modifica la composición química de la sangre y de la orina que están atrapadas en la zona genital. Lo cual provoca, se reitera, la aparición de nuevas sustancias químicas que sin lugar a dudas atacan la piel y pueden penetrar al interior de la vagina. Además, se crean condiciones ideales para el desarrollo y crecimiento de hongos y bacterias.

Esto explica por qué la zona genital y otras cercanas, se irritan con el uso de toallas sanitarias y pañales desechables. Si el proceso físico químico señalado se prolonga en el tiempo pueden producirse infecciones. Está demostrado que el uso de toallas sanitarias incrementa el número de infecciones vaginales.

Con todo lo expuesto se espera que las madres y cuidadores de bebés e infantes alcancen la conciencia para que se entienda que los pañales hay que quitarlos cuando hayan sido orinados. Con el sentido de la vista, el olfato y el tacto (tocando con los dedos de la mano) se sabe cuándo un pañal está de cambiar. No es necesario que el infante evacúe (se haga caca) en el pañal para que la madre decida cambiar el pañal.

El bebé se comunica con el llanto (llorando) y suele ponerse inquieto cuando se siente atacado por las sustancias que están presentes en un pañal sucio. Dejar un pañal sucio por más tiempo del necesario puede dañar la salud de los infantes. Como lo indica su piel sonrojada, irritada y, hasta con llagas cuando se llega a extremos. Las llagas permiten la entrada de bacterias que provocan infección, y según su gravedad, puede presentarse inflamación, dolor y fiebre. No quitar el pañal oportunamente a un bebé/infante es un acto que debe ser considerado como maltrato infantil.

En relación a las mujeres, dada su condición de adultas, las mismas son responsables de su propia higiene íntima y, en consecuencia, de mantener su salud.

La buena noticia es que, las industrias de toallas sanitarias y de pañales desechables tienen conciencia de todo lo que aquí se ha señalado. En los últimos años estos productos se han estado promocionando con la idea de que tienen pH neutro. Lo cual indica que tanto las toallas sanitarias como los pañales han sido rediseñados y se le han incluido otros materiales que contienen sustancias que tienden a reducir los efectos negativos que aquí se han abordado.

En general, las ciencias naturales permiten entender los fenómenos que se ven a partir de lo que no se ve. Gracias a la química, física y biología los seres humanos no somos ciegos a los fenómenos que ocurren en el mundo que se encuentra en las escalas microscópica, nanoscópica y picométrica. Escalas de tamaños que quizás no son entendidas por la mayoría de personas, y al mismo tiempo, son básicas para poder ofrecer las explicaciones anteriores.

Se finaliza con la recomendación de que es preferible la utilización de toallas sanitarias y pañales confeccionados fundamentalmente con tela y con poca o ninguna sustancia olorosa añadida. Esto es, hay que reducir el uso de productos que son esencialmente plásticos. Una toalla o pañal mayoritariamente plástica dificulta la respiración de la piel, y también, contribuye a dañar el ambiente en que habitamos.

huco71@gmail.com

jpm-am