¿Por qué Leonel sale con esa (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Desde que salió publicada la nota de la FUPU de que Leonel propuso al presidente Abinader destituir “de inmediato” a los funcionarios de su gabinete, conversé con algunos “leoneólogos”.

-Partiendo de la alta intención de voto y de aprobación que tiene Luis, Leonel sabe que no lo puede atacar de manera directa, pues eso le incrementaría el alto rechazo que ya tiene, me dijo un primer opinante.

Una segunda opinión expresó que Leonel sabe -fue tres veces presidente de la República- que este es un país presidencialista, que a los presidentes le resbalan las críticas y les caen a los funcionarios, y que cambiar a su equipo cuando se avecina la coyuntura electoral podría reducir el ritmo de trabajo del gobierno.

-Creo que ustedes lo sobreestiman, él está convencido ya de que la reelección de Luis es un hecho virtualmente consumado, le ataca a su gobierno pretendiendo congraciarse con el presidente, que es lo mismo pero no es igual.

Así, en caso de que el ministerio Público extienda sus investigaciones a puntos en que los comprometan a él personalmente, piensa Leonel que Abinader podría intervenir por él para que no lo jalen.

No, entonces intervine yo, Leonel tiene un espionaje muy fuerte, que le permite saber que Luis no se mete en eso de la justicia, ni en pensamientos.

Y lo sabe Leonel a ciencia cierta, pues tiene las mismas fuentes de inteligencia que lo pusieron en conocimiento de que fue Danilo quien le convirtió en deudas los aportes de campaña que le hizo Quirino.

Otro dijo que se trata de majaderías de Leonel, pues él sabe que si los funcionarios fueran malos, Luis no tendría aprobación del 70%, y el PRM no duplicara en apoyo electoral al PLD y la FUPU juntos.

Y agregó: “Leonel sabe eso, pero prefiere treparse en nuestra vieja escuela de pensamiento, según la cual “Trujillo no era malo sino sus funcionarios”

Claro que hay problemas en todas las áreas, como cacarea ahora el coro mediático al discurso apocalíptico de Leonel, los mismos que no resolvieron en los 20 años de los gobiernos que él lideró: desde el déficit fiscal de 210 mil millones, la falta de agua, luz, salud y educación de calidad, delincuencia, desorden del tránsito etc., que Leonel dejó sin tocar, y que no podía Luis ni nadie resolver en apenas tres años.

A diferencia de ustedes, dijo el más veterano del grupo, lo que veo es a un Leonel que desvaría y comete errores sin límites, como ese de meterse en el mismo centro del toyo de Surún Hernández en el Colegio de Abogados, poniéndose a proclamar a Trabajo Potentini, cuando el conteo de las amañadas elecciones del Colegio de Abogados iba por mitad…

