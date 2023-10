¿Por qué las oligarquías abogan por el neoliberalismo? (OPINION)

Preliminar

A – Con mis artículos trato de llegar a los neófitos en ciencias sociales como la geopolítica, bajo el entendido de que esta es una materia multidisciplinaria que principalmente se vale de la historia, la política y la economía para analizar y entender los fenómenos políticos mundiales. Como mis textos tienden a ser didácticos, por esta y otras razones no escribo para los eruditos en geopolítica, sino para las personas que por diversos motivos no dominan esta materia, pero que no obstante a esas limitaciones, que muestran interés por conocer las causas que dan origen a los variados acontecimientos que en todos los campos del accionar humano siempre están sucediendo en este planeta tierra que nos ha tocado vivir.

B – En este contexto, para entender el por qué las oligarquías de cualquier país abogan por el neoliberalismo, lo primero es conocer el liberalismo, para después abordar el neoliberalismo. Disertar a profundidad sobre estos temas, conllevaría decenas de cuartillas, lo que no es posible en un artículo, por lo que reduciré mi exposición a lo esencial, para que el lector se estimule y siga investigando por sí mismo, para cuando esté en posesión de ciertos conocimientos sobre este tema, ya podrá iniciarse en un sano debate de las ideas. Hecha esta introducción vayamos a la tarea de hoy:

1 – En muchos textos de economía definen el liberalismo con las premisas siguientes: El liberalismo es una doctrina política, social y económica. En lo social defiende la libertad individual y la igualdad ante la ley. En lo económico propugna por la iniciativa privada, el libre mercado y la limitación de los poderes del Estado.

2 – Teóricamente, el liberalismo es una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas, y se opone al absolutismo y al conservadurismo; además constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de derecho como la democracia representativa y la división de poderes.

3 – Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento político liberal para el progreso de la sociedad se ha fundamentado sobre tres grandes ideas: vida, libertad y propiedad privada.

4 – Para el liberalismo, los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos, el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad, los derechos a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad.

5 – En el neoliberalismo (en teoría), el gobierno y la autoridad política deben resultar del consentimiento de los pueblos, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. En el liberalismo el Estado de derecho obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas acordadas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder.

6 – El liberalismo tiene varias corrientes, entre ellas el liberalismo anglosajón y el francés. El anglosajón pretende limitar el poder del Estado, mientras que el francés se decanta por un Estado fuerte que garantice la igualdad ante la ley y la eliminación de los privilegios.

Neoliberalismo

7 – El neoliberalismo – explican los economistas – es un término polémico que se refiere principalmente al resurgimiento en el siglo XX de las ideas del siglo XIX asociadas con el liberalismo económico del “Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui mêmen”. Esta es una expresión francesa que significa, “dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo”. Esta frase expone una completa libertad en la economía en cuanto al libre mercado, libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral y mínima intervención del Estado.

8 – La implementación del Neoliberalismo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial para darle respuesta a varias realidades políticas, sociales y económicas que surgieron varias décadas después de aquella guerra, en particular en los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido (1979-1990) y en Estados Unidos con Ronald Reagan (1981-1989).

Diferencias entre liberalismo y neoliberalismo

9 – De las definiciones de ambos modelos económicos y de sus doctrinas, podemos inferir que el liberalismo y el neoliberalismo son casi primos hermanos, y no decimos hermanos mellizos o gemelos, porque nacieron en diferentes épocas. El neoliberalismo es un liberalismo potenciado. Este modelo económico introduce nuevas reformas políticas que incluyen la liberalización económica extensiva, como las privatizaciones, la austeridad fiscal aplicada a los más desposeídos, la desregulación financiera y el libre comercio que da lugar al enriquecimiento desmedido por la especulación de los precios. Además, en el neoliberalismo se reduce el gasto público en detrimento de los pobres, y se minimizan los impuestos a las personas más ricas. El neoliberalismo es un ganar ganar para los ricos, y un perder perder para los pobres. Esto está harto demostrado, en los países donde este modelo económico se ha establecido.

¿Por qué las oligarquías abogan por el neoliberalismo?

10 – En 1513, Maquiavelo, que era imperialista, en su obra “El Príncipe”, sostiene que el poder político es superior al poder económico e ideológico. Según él, el poder político debe existir como supremacía por excelencia, para controlar por la fuerza el resto de los poderes.

11 – Luego, en 1950 (437 años después), el escritor socialista José Saramago, invirtió la ecuación de Maquiavelo para establecer: “Quien tiene el poder económico tiene el poder político”; a lo que yo añado: quién tiene a la vez el poder económico y el político es quien verdaderamente ejerce el gobierno de un país.

12 – Partiendo de que los postulados anteriores son una realidad en los hechos, entonces, se ha visto que las oligarquías abogan por el neoliberalismo, porque con él puede hacerse del poder económico y político de un país, con lo que lógicamente, pasarán a ser el verdadero gobierno de la nación de que se trate.

13 – Vista la realidad nuestra y de otros países donde se ha aplicado el neoliberalismo, la democracia representativa ha venido a ser letra muerta, puesto que los tres poderes representativos que la estructuran (el congresional, el judicial y el ejecutivo) han pasado a ser controlados por esta oligarquía neoliberal, porque ellos, por medio de las privatizaciones se han adueñado de todos los bienes y servicios y las instituciones de la nación de que se trate; es decir, con este modelo económico la oligarquía se ha alzado con el poder económico y el político; con lo que ha quedado demostrado, que quien tiene a ambos poderes, es el verdadero gobierno de un país, tal como sucede en nuestra República Dominicana. A nivel mundial, estos poderes los ostentan los imperialistas.

14 – En definitiva, las oligarquías no quieren ser gobernadas, sino ser el gobierno. Es como volver al feudalismo, cuando en la Edad Media, el verdadero gobierno de las naciones estaba en manos de los señores feudales. Visto así, el neoliberalismo es la versión moderna del feudalismo.

A mis lectores les dejo la palabra…