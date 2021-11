¿Por qué hay tantos haitianos en nuestra RD?

EL AUTOR es escritor, abogado y político. Reside en Nueva York.

1 – Hoy, la excesiva inmigración ilegal de haitianos en nuestra RD constituye un problema gravísimo para los dominicanos. Al ser dos pueblos completamente diferentes, el desmedido aumento de su población en nuestro territorio, amenaza seriamente nuestra integridad territorial, soberanía e identidad nacional.

2 – Sobre este tema he escrito decenas de veces, tal como lo han hecho otros buenos dominicanos, con la mejor intención para ambos países, sin incurrir en atizar odios ni llamado a las armas. En ese tenor, mis escritos han sido para plantear soluciones; como son sellar la frontera y ejercer un comercio legal y justo.

3 – En un contexto generalizado, para asumir el rol de crítico con intención dialéctica, para luego caer en mediador y “solucionador” de un problema cualquiera, lo primero es conocer a fondo las causas que originan este problema y sus efectos, para al final poder plantear las soluciones científicas, lo que lógicamente no es una tarea para ignorantes, pero paradójicamente, son éstos los que más emiten opiniones y plantean soluciones sobre las materias que desconocen, cosa que hacen como si fueran eruditos en el tema.

4 – El párrafo anterior refiere al caso haitiano, porque una mayoría de personas que nunca han leído un libro sobre nuestra historia y específicamente sobre el caso haitiano; y que muchos menos saben ni pizca sobre derecho internacional ni de economía, los vemos a diario opinando sobre la problemática haitiana que nos está afectando, cosa que hacen como si fueran profesionales con doctorados en la materia, lo cual es muy peligroso, porque puede llevar a ambos países una masacre brutal tal como ya ha ocurrido en otras naciones.

5 – Para advertir del mal que están haciendo los instigadores de una confrontación bélica de nuestro país con Haití, voy a recordar el genocidio en Ruanda de los hutus contra los tutsis en 1994. Lo penoso de este caso y del haitiano es, que sean intelectuales quienes llevan la voz cantante en esta instigación diabólica.

6 – El genocidio de Ruanda de 1994 fue un hecho político y racial, puesto que la matanza fue mutua entre las etnias hutus y tutsis, aunque el exterminio fue mayor contra los tutsis. En una semana, más de 800 000 personas fueron asesinadas a machetazos, y más de 250 mil mujeres violadas, y los más de 5 mil niños que nacieron fruto de las violaciones fueron asesinados. Este genocidio eliminó el 75% de la población de la manera más cruel estúpida. Machetes bien afilados hacían el trabajo de matar destazando a los hombres, mujeres y niños vivos, que acorralados como bestias en matadero, horrorizados, veían venir su muerte a manos de un verdugo que portada un filoso machete que los descargaba inmisericordemente sobre sus cuerpos. Este genocidio comenzó con la instigación a la confrontación que se hacía principalmente por la radio. Los instigadores dominicanos, principalmente los llamados intelectuales, hacen su satánico trabajo por radio, TV, prensa escrita e internet.

7 – Ahora bien…, la problemática de la excesiva inmigración haitiana que nos está afectando comenzó con el establecimiento de los primeros ingenios azucareros en el país, puesto que todos traían braceros haitianos al por mayor y al detalle para trabajar como esclavos en las plantaciones de azúcar, y actualmente en toda clase de cultivo y en la construcción.

8 – El mayor número de braceros los trajeron Trujillo, los Vicini y el Central Romana Corporation. Los traían por miles, y luego los dejaban en el país para no gastar dinero en llevarlos y en volver a traerlos para la próxima zafra.

9 – Esta práctica se ejerció en todos los gobiernos, y cuando un gobernante osaba oponerse a esta práctica, entonces lo presionaban para mantener el flujo de haitianos que ellos requerían para sus industrias. Hipólito, que aún está vivo, puede dar fe de este testimonio, porque él en algún momento de su mandato quiso controlar esta práctica, pero tuvo que ceder a las presiones de los poderosos para que dejara entrar a los haitianos que estos requerían. Lo mismo sucedió con Balaguer y Jorge Blanco. Y con Leonel y Danilo Medina imperó la política de frontera abierta.

10 – Ahora vemos con pena y rabia, como Leonel, para complacer una vez más a los organismos imperialistas neoliberales, se suma a la política de “frontera abierta a las parturientas”, una medida requerida por aquellos perversos organismos internacionales, que con esta “invasión de preñadas”, persiguen que todo vientre de haitiana caiga sobre nuestra República Dominicana, para que con esta nueva incipiente población, acabemos de “jodernos”. Es que Leonel, con tal de conseguir dirigir la ONU o la OEA ha vendido su alma al diablo, por ello, no tiene empacho para entregar nuestro país al mejor postor que pueda cumplir con sus sueños de megalómanos. Ya lo hizo con la Barrick Gold y otros poderes fácticos nacionales e internacionales. De nuestra patria, Leonel es un traidor impenitente. El daño que este hombre maquiavélico le ha hecho a nuestro país, no lo paga ni con una condena de mil años a cumplir en la infernal cárcel de Guantánamo.

11 – Pero hay más en esta historia; a los haitianos para que sirvieran de braceros los traían a la fuerza. Los compraban a las autoridades haitianas por cinco dólares por cabeza. A estos infelices, en redadas lo recogían en las calles y en los campos de Haití, de modo que sin poder avisarles a sus familiares, los montaban a la fuerza en un camión, para en un viaje cruel, confinarlos en un ingenio donde los esclavizaban…, los trataban como animales, les roban en el pesaje y en la pulpería, y si salían rebeldes los azotaban o mataban para dar ejemplo. Esto se vio, principalmente en la era de Trujillo. Mareo Aristy, sabe de que hablo. Estas barbaridades las plasmó en su novela “Over”. También lo saben Dios y el sacerdote inglés, Christopher Hartley Sartorius.

12 – Los braceros haitianos en la era de Leonel y Danilo con la política de frontera abierta para satisfacer el requerimiento de mano de obra barata de los empresarios azucareros, turísticos, de la construcción y agropecuarios, entraron por cientos de miles. Se dice que por ello, ya tenemos más de dos millones de haitianos ilegales en nuestro territorio.

13 – La gran cantidad de hoteles que hoy existe en el Este del país, fueron construidos con haitianos ilegales. Entonces, la enorme población de haitianos que hoy existe en todo el oriente de nuestra patria, se debe a este proceso de inmigración ilegal que abarca más de 40 años. La misma situación se ha dado en otras regiones donde se han construido hoteles turísticos, como en Puerto Plata.

14 – En el sector agropecuario se da el mismo fenómeno. No hay finca en el país en que no estén laborando los haitianos. Moca, que es una provincia racista, sus campos están llenos de haitianos. Constanza por igual. Y las construcciones, principalmente los grandes edificios y demás obras (carreteras, puentes, elevados, puertos y aeropuertos), han sido construidos con haitianos. No olvidemos, que en los gobiernos de Leonel, los túneles del Metro fueron cavados exclusivamente con la barata mano de obra haitiana.

15 – Además, en el trasvase de haitianos hacia la RD, hay mafias de civiles, de militares y autoridades como como cónsules y vicecónsules, que se han hecho millonarios a la vista gorda de los gobernantes de turno. Por otro lado, poner civiles y militares a cuidar la frontera con salarios de 7 mil pesos, en un país en que la canasta familiar es más de 30 mil, en buena lógica, es obligarlo a corromperse para poder subsistir.

16 – Ahora bien, ¿el erudito e inteligente Leonel Fernández, no sabía algo tan simple, para que se abocara a erradicar de raíz el motivo por el cual los guardianes fronterizos dejaban pasar a los haitianos por miles?

17 – Se ha dicho, y ahora está confirmado, que Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Inglaterra y Canadá tienen planes de fusionar la nación haitiana con la dominicana. ¿Cuáles razones tienen esas poderosas naciones para patrocinar semejante trama?

18 – Con la pretendida fusión, aquellas naciones quieren resolver la problemática existencial de Haití a costa de la RD, pero es lógico que así sea, puesto que ellos han visto como nosotros mismos – los dominicanos – desde hace muchos años hemos estado llenando nuestro terruño de haitianos para explotarlos semi esclavizandolos. Antes esta situación ellos concluirán razonando: bueno, si ellos mismos llenan su país de haitianos, entonces apoyemos esa práctica como solución al problema territorial y de la pobreza haitiana. Así de simple.

19 – Es decir, la comunidad internacional referida, al ver que los mismos dominicanos son los que llenamos a nuestro país de haitianos con una esquema y plataforma de corrupción de lo más podrido con la complicidad del gobierno (militares, funcionarios civiles, cónsules y vicecónsules) y sectores empresariales, entonces, ante esta situación, aquellas potencias, con su pretendida fusión, solo están aprovechándose de la misma; al efecto, sólo la oficializan para resolver el problema haitiano a costa de una displicente RD. Por ejemplo, los Vincho con la persona de José Ricardo Taveras, como Director General de Migración, tenían la responsabilidad de controlar la migración ilegal, sin embargo, no hicieron nada para controlarla, pero si pudieron hacer uso de 800 millones de pesos del presupuesto de esa institución, sin que hasta el día de hoy se sepa, que se hizo con aquel dinero, que es del pueblo.

20 – Otro caso muy peculiar en este tema migratorio, es hablar de Milton Ray Guevara. Este jurista, en el gobierno de don Antonio Guzmán introdujo al país 42 mil braceros haitianos destinados a trabajar en los ingenios. Con esta operación, Milton se ganó varios millones, pero el país perdió, porque estos haitianos nunca fueron repatriados. Sin embargo, años después, Ray Guevara por su” sapiencia jurídica y patriotismo”, fue nombrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia. En esta instancia, para demostrar su patriotismo, apadrinó la macabra sentencia 168-13. ¡Que contradicción, Milton Ray Guevara tiene dos caras; es un patriota opuesto a la emigración ilegal, y por ello emite la Sentencia 168-3, pero por otro lado, gana dinero introduciendo haitianos al país, que luego no se ocupó de su repatriación. ¡Cosas veredes Sancho!

Ante el análisis a las premisas y hechos históricos narrados, corresponden algunas preguntas

21 – El ingreso de miles de parturientas a nuestros hospitales, las enormes poblaciones de haitianos en Este y en otros lugares del país, los miles de haitianos que trabajan en la agricultura y en las construcciones, los miles de haitianas que trabajan como domésticas en la casa de los ricos, los miles de haitianos que desde hace años vienen a nuestro territorio después de pagar un soborno en la frontera: ¿A qué se debe este desmadre migratorio? ¿Será por un asunto de corrupción de los políticos y funcionarios civiles y militares, o por presión internacional?

22 – Llegado a este punto recordamos, Hipólito, siendo presidente de la RD., accedió al trasvase de haitianos, y Leonel permitió la frontera abierta. ¿Estas dos acciones, fueron producto de la presión de los empresarios para tener mano de obra barata, o fue por imposición internacional? – Razonemos –

Sobre la sentencia 168/13

23 – Pocos dominicanos saben la razón de la sentencia 168-13, incluso, hasta la mayoría de los abogados nuestros ignora sus motivos macabros. Cuando se desmantelaron los ingenios azucareros quedaron más de 250 mil dominicos-haitianos sin trabajo, los cuales, sin poder ubicarse laboralmente, pasaron a constituir una carga para los empleadores que no quisieron asumir la responsabilidad social que tenían con ellos. Hablo de dominicos-haitianos, de gente que tenía esa categoría jurídica amparados por la constitución vigente antes del 2010 y en base al derecho ganado por una descendencia que proviene de antepasados que tenían más de cien años de historia como emigrantes asentados en nuestro país. Entonces, los empresarios azucareros, para evadir la responsabilidad social correspondiente, se inventaron la sentencia 168-13 para dejar en la calle a esa gente que habían trabajado para ellos por cheles, toda su vida en los ingenios (hasta 60 años). Con esta sucia y perversa fórmula, pudieron desalojarlos de los predios en que habían vivido toda la vida en barracones o tugurios miserables. Todo esto sin darle ni un centavo de prestaciones como les correspondía por los tantos años de trabajo semiesclavo.

24 – La maldad de esta sentencia está, en que ellos bien sabían, que esos 250 mil dominico-haitianos, jamás iban a regresar a Haití, un lugar donde no nacieron ni conocían, y donde no tenían ni familiares, ni amigos, ni bienes. La cuestión era deshacerse de la responsabilidad social que tenían con ellos, y quitarles los terrenitos que ocupaban, cosa que lograron con la complicidad de una justicia tan malévola y perversa como aquellos empresarios.

25 – Con esta sentencia le hicieron un daño demoledor a nuestro país, sin que pudiesen mandar para Haití a aquellos 250 mil dominicos-haitianos que he referido, porque era un imposible. Esto fue una maldad de las más abominables, porque si se quería regularizar la inmigración haitiana, había otras formas jurídicas decentes y justas, sin caer en debilidades, sin que se tuviera que hacer sufrir y dañar la vida de tantos seres humanos, que habían dedicado sus vidas a un duro trabajo, con el que hicieron supermillonarios a patrones diabólicos, y de los que al final solo obtuvieron malos tratos e ingratitudes.

26 – Y fueron tan bárbaros aquellos empresarios, que ante las protestas nacionales e internacionales, por las denuncias de practicar la esclavitud, se defendieron vendiéndoles a los incautos y a los ignorantes, que esas denuncias eran parte de “una campaña de desprestigio contra la República Dominicana”, es decir, ellos eran la RD. Para entender estas diabluras, léanse los libros – El Sacerdote Inglés – de Pablo Agramonte, y – Esclavos en el paraíso – de Jesús García. Ambos libros están prohibidos venderse en el territorio dominicano.

27 – Ahora resulta, que estos mismos empresarios abogan por establecer el capitalismo neoliberal, para adueñarse por completo del país. ¿Por qué los Vincho y Manuel Núñez no hablan de estas razones, ni se oponen al neoliberalismo que anula la soberanía de las naciones y saquea la riqueza de los pueblos? ¿Por qué ellos denuncian con tanta pasión el padrinazgo de la fusión por parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pero a la vez son pro imperialistas cuando se trata de denostar a Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Por qué esta contradicción, siendo ellos pupilos de la USAID?

¿Por qué nuestra RD ha llegado al desastre migratorio, económico político y social en que está inmersa?

28 – Es un hecho, que Japón no cuenta con la abundancia de recursos naturales que tiene nuestro lar nativo. Ese país no tiene tantas tierras cultivables, ni los ríos y minerales, ni el maravilloso clima que para la agropecuaria que tenemos nosotros, sin embargo, Japón es una potencia económica mundial. ¿A qué se debe ese logro?

29 – Primero, Japón apostó a la educación; y la corrupción y la impunidad no existen en ese país. El japonés tiene otra mística de vida. Ellos no andan de machos teniendo idos por doquier. Practican la paternidad responsable, y no andan de borrachos, ni su música es basura, ni soez. Y los empresarios piensan en su país, no en hacerse ricos robando y explotando a sus empleados. El comportamiento moral y patriótico de la clase empresarial, de los políticos y del pueblo, es clave fundamental y determinante para el desarrollo de un país. Y sucede que nosotros estamos en corrupción (en robar), en impunidad, en bebedera, en dembow y reggaeton.

Una digresión necesaria

30 – ¡No te conozco, no sé nada de tu país, pero si me dices la ética y el patriotismo de los empresarios y políticos de tu nación y de tú pueblo, te diré cómo está tu país! Este es un diálogo que leí hace muchos años en una novela, donde un joven le contaba sus desdichas a otro joven del país que lo había acogido como inmigrante.

31 – El anterior es un diálogo que contiene una verdad irrefutable. El país nuestro está lleno de haitianos, porque en los políticos y en los empresarios nuestros, ha primado más el lucro desmedido y la concupiscencia, que la patria.

32 – Esta tara de los nuestros fue develada por Juan Bosch en su libro “Composición Dominicana”. En esta ocasión, yo, para ir finalizando esta entrega, reproduzco sus palabras al respeto. Cito:

“Con las excepciones lógicas, comerciantes, profesionales, militares, sacerdotes, periodistas, hombres y mujeres, carecen de dignidad patriótica porque les falta ese ingrediente estabilizador y creador que se llama amor; amor a lo suyo, amor a su tierra, a su historia, a su destino. En esta última palabra (su destino), se halla la clave de su actitud: la clase media dominicana que vive sin un presente estable, no tiene fe en su destino, no creé en él, y por lo tanto, su vida como grupo social no tiene finalidad. Vive perdida en un mar de tribulaciones. Como consecuencia de esa actitud, los dominicanos medios, no han establecido una escala de valores morales; no tienen lealtad a nada, ni a un amigo, ni a un partido, ni a un principio, ni a una idea ni a un gobierno. El único valor importante es el dinero, porque con él pueden vivir en el nivel que les pertenece desde el punto de vista social y cultural; y para ganar dinero se desconocen todas las lealtades”. Juan Bosch

Conclusión

Con los párrafos anteriores, están dadas las razones del porqué hay tantos haitianos en nuestra RD. Resumiendo: ello se debe a la falta de amor de nuestros gobernantes y empresarios por su patria, manifestado con el enfermizo deseo de lucro y de no importarles para nada, el destino de sus congéneres y de la tierra que los vio nacer.

El tenga oídos que oiga…

jpm-am

