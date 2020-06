¿Por qué debate Leonel ahora?

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

Parecería que Leonel perdió la perspicacia política y su capacidad de conceptualizar. Hasta cierto punto es chocante que de repente se haya envalentonado, y esté presto a participar en debates y otras exposiciones como candidato, por nueva vez, a la presidencia de la república.

Precisamente ahora, contrario a otras ocasiones, entiende que se puede discutir con los que no conceptualizan. Pero, sucede que en la ocasión una figura política como Guillermo Moreno, está ausente de estas discusiones.

Entonces hay que convenir en estar de acuerdo con dos factores trascendentes: Moreno, candidato presidencial por Alianza País, quien tiene todo un dossier y hasta un manual sobre los actos de corrupción de Leonel Fernández y sus cáfilas, no tendrá la oportunidad de remacharle todas las fechorías y marrullerías políticas en sus pasadas gestiones presidenciales.

Fernández, desesperado esta vez porque se ha opacado su liderazgo, como si todos fuéramos estúpidos, entiende que nadie reparará, primero, en que aprovecha la brecha en que no está Moreno, y segundo, bien sabe que Luis Abinader, puntero para la presidencia en todas las encuestas, no lo desconsiderará en un debate presidencial.

Abinader, para no sentirse cuestionado al no enfrentar como debería a quien sería su aliado en una segunda vuelta luego del próximo cinco de julio, al celebrarse las elecciones presidenciales y congresuales; apeló a la excusa de no asistir en el debate programado y luego suspendido por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), porque no participarían otros candidatos a la presidencia.

En el entretanto, puede decirse que sólo en un país como República Dominicana, Leonel ha tenido la oportunidad de todavía estar vigente en la palestra pública, y aspirar otra vez a la candidatura presidencial.

Y ello es así, porque hasta los periodistas y comentaristas más controvertidos y radicales han hecho caso omiso a esa participación, y ya ni tocan temas cuestionando las políticas públicas del permisivo y corrupto Leonel Fernández.

Y hay la sombría y funesta perspectiva de que, si Abinader resultase ganador en el próximo torneo electoral, Leonel y su entorno, con sus esguinces y mañas políticas, estarán presentes en un gobierno encabezado por el líder de Parido Revolucionario Moderno (PRM).

Parecería que el afán por obtener el poder, sólo consiste en un “quítate tú pa’ponerme yo”, y que todo siga igual.

JPM

