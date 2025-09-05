Por intentar matar expareja y suegra, lo condenan a 20 años

Palacio de Justicia de La Vega

LA VEGA, República Dominicana, 5 sep .- Un tribunal de aquí condenó a un hombre a 20 años de prisión por intentar matar a su excompañera sentimental y a su antigua suegra con una arma blanca en la comunidad de Jima Abajo, en julio del año 2024, informó este viernes el Ministerio Público.

La justicia consideró que el condenado, Raúl Peña Marte, incurrió en violencia de género agravada y tentativa de homicidio en perjuicio de su expareja y su exsuegra, según indicó la Fiscalía en un comunicado.

Deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, además de hacer frente al pago de indemnizaciones de tres millones de pesos dominicanos a su expareja y de cien mil pesos a su exsuegra.

EL SUCESO

Según demostró el Ministerio Público en el juicio, el suceso ocurrió el 24 de julio del pasado año cuando el condenado, tras presentarse en la vivienda de la víctima, hirió a ésta a puñaladas en el cuello, la espalda y en uno de sus hombros.

Peña Marte también lesionó a su exsuegra cuando ésta llegó al lugar de los hechos tras escuchar el alboroto y trató de impedir que mataran a su hija.

Las dos mujeres fueron atendidas en un centro de salud tras la agresión.

Los vecinos, que se presentaron en la vivienda de la víctima, retuvieron al condenado hasta que llegaron los miembros de la Policía Nacional que, inmediatamente, lo arrestaron.

TRIBUNAL ACOGIÓ PEDIDO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, ponderó la decisión de imponer la pena máxima en este caso, como lo solicitó el Ministerio Público.

La investigación fue realizada por la fiscal Rafaela Jiménez, de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Vega.

En el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Yamilka de la Cruz, quien demostró los hechos «con diferentes elementos de pruebas testimoniales, materiales, documentales, ilustrativas y periciales». EFE