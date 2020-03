Por coronavirus cancelan Bolsa Internacional de Turismo de Berlín

BERLIN.- La mayor feria turística alemana y una de las principales a nivel mundial, ITB Berlín, no podrá llevarse a cabo este año por la gran embestida del coronavirus

“La ITB de Berlín 2020 no se celebrará. Debido a la creciente difusión del nuevo coronavirus COVID-19, el Ministerio Federal de Salud y el Ministerio Federal de Economía han decidido cancelar ITB Berlín. La autoridad sanitaria responsable de Charlottenburg-Wilmersdorf de Berlín ha incrementado los requisitos para que el evento tenga que cancelarse este viernes. Ha sido una orden del Gobierno federal. Todos los participantes de la feria debían certificar a la organización que no provenían de las áreas de riesgo o que no hubiesen tenido contacto con una persona de las áreas de riesgo. Messe Berlín no puede controlar todos estos requisitos”.

Esta ha sido la comunicación que ha hecho pública este viernes la organización de la feria, que confirma que la feria, que debía comenzar el miércoles hasta el día 8, no se celebrará.

Christian Göke, CEO de Messe Berlin GmbH ha declarado: “Con más de 10.000 expositores de más de 180 países, la ITB de Berlín es de gran importancia para la industria turística mundial. Asumimos nuestra responsabilidad por la salud y seguridad de nuestros invitados, expositores y empleados de forma muy seria “. La feria turística ya no se celebrará en otras fechas este año y para 2021 está previsto que abra sus puertas entre el 10 y el 14 de marzo.

El presidente del Consejo de Supervisión de Messe Berín Wolf-Dieter Wolf ha añadido: “En sus 54 años de historia, ITB Berlín y Messe Berlín nunca antes habían experimentado una situación comparable. Nos gustaría agradecer a todos los expositores y socios de todo el mundo su apoyo a la ITB de Berlín en los últimos días y semanas, y esperamos continuar nuestra cooperación de confianza con nuestros socios “.

JPM