Ponen a circular un libro sobre «día a día» de Joaquín Balaguer

Joaquín Ricardo, Cristian Martínez Villanueva y José Manuel Mallén en un acto en que fue puesto a circular el libro “Cita con el destino: Encuentro con Balaguer”, de la autoría del segundo.

Santo Domingo. – El arquitecto Cristian Martínez Villanueva puso en circulación su libro “Cita con el destino. Encuentro con Balaguer”, apuntes recopilados por el autor hace más de 20 años, durante los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer.

En el acto, efectuado en la Biblioteca Nacional, el autor dijo que escribió la obra para dejar constancia de un pasado reciente que con las nuevas generaciones se va haciendo remoto.

Indicó que decidió realizar esas compilaciones cuando contempló el cuerpo inerte de Balaguer, con un rictus que le pareció desafiante, en la capilla ardiente en su casa el 14 de julio del 2002.

“Sus palabras aún resuenan en mis oídos, por eso me decidí a sacar esa vieja deuda con la persona que siempre me impulsó y que creyó que yo podía”, aseveró.

CONSTRUCCIÓN DEL DÍA A DÍA

Apuntó que este trabajo no es un elogio a esa persona del destino, como bien dice el título, sino la construcción del día a día con anécdotas que humanizan al protagonista y lo ponen «con una luz que nos acerca al mismo”

“En lo que a mí respecta me enseñó que ser dominicano no es solo haber nacido en esta tierra sino un estado de ánimo condicionado por una historia cuyos avatares no se negocian”, puntualizó.

Durante la presentación de su obra, el autor hizo un reconocimiento póstumo a su gran amigo ya ausente Jacinto Gimbernard, quien desde la década de los noventa lo había compelido a plasmar en un libro sus experiencias con el Dr. Balaguer.

También, el licenciado Joaquín Ricardo ponderó la obra de Cristian Martínez Villanueva.

sp-am