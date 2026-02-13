Gobierno pone en marcha el Corredor de la Independencia

El Mandatario durante la puesta en marcha del corredor Independencia este viernes.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento el Corredor Independencia, iniciativa que impactaría a más de 40,000 pasajeros diarios y consolida el proceso de transformación del transporte público en el Gran Santo Domingo.

Con la incorporación del nuevo servicio, la red de corredores reformados alcanza un total de 209 autobuses distribuidos en cuatro corredores, 30 en el Corredor Núñez, 46 en la Churchill, 64 en la Charles y 68 en Independencia.

Esta red aporta actualmente una cobertura de 500.93 kilómetros, sumando 67.27 adicionales para sus diferentes ramales con la implementación del nuevo corredor.

INICIATIVAS PARA MEJORAR EL TRÁNSITO

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que el gobierno del Presidente Abinader pondrá en marcha en el transcurso de este año otras iniciativas que buscan seguir mejorando el transporte.

Entre ellas citó la línea 2C del Metro de Santo Domingo, dos carriles adicionales en la autopista Duarte, la culminación de trabajos del kilómetro 9 de la misma vía y los pasos a desnivel en la Plaza de la Bandera así como el nuevo teleférico de Santo Domingo Oeste.

Recordó que a esto se sumará el monorriel de Santo Domingo que unirá el Centro Olímpico con Santo Domingo Oeste y ya está en curso su licitación.

De su lado, Deligne Ascensión, coordinador del Gabinete de Transporte, expresó que el Gobierno ha decidido enfrentar el desafío del sector con visón completa e integral como nunca antes se había hecho en República Dominicana.

Destacó la labor del Presidente Abinader en favor de proyectos de desarrollo nacional y lo describe como hombre de acción que cumple su palabra.

