Secretario Estado de EE.UU. dice su visita a R.Dominicana es “inolvidable”

SANTO DOMINGO.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, aseguró que su visita a Santo Domingo «fue inolvidable».

Destacó que la cooperación entre República Dominicana y su país es fundamental para la seguridad y la prosperidad del Caribe y el hemisferio.

«Apoyamos firmemente a República Dominicana como un aliado para alcanzar nuestros objetivos compartidos en la región», dijo en Twitter.

Pompeo estuvo en el país participando en los actos de juramentación del nuevo Gobierno, encabezado por Luis Abinader, con quien posteriormente sostuvo una reunión.

También se reunió con el Mandatario saliente, Danilo Medina.

EEUU y RD buscarán el fortalecimiento de sus vínculos y colaboración en las áreas de seguridad regional y crecimiento económico y aunarán esfuerzos por promover la transición hacia la democracia en Venezuela.

