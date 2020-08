Politólogo considera nuevo gobierno necesita más de 100 días de tregua

SANTO DOMINGO.- El politólogo y economista Ricardo Pérez Fernández consideró que al gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hay que darle más de cien días de tregua que tradicionalmente se otorga porque ha recibido el país en medio de una crisis sin precedentes.

Aseguró que la Fuerza del Pueblo (FP) se beneficiará de un enfrentamiento entre el PLD y el ahora gobernante PRM.

“Fuerza del Pueblo se beneficiará de esa dinámica si sabe hacer un trabajo inteligente sobre todo porque muchos peledeístas no abandonaron la organización en las pasadas elecciones porque creyeron en la promesa de Danilo Medina de que ganaría las elecciones, pero ahora tienen otros incentivos para ir a Fuerza del Pueblo”, subrayó.

“Para la Fuerza del Pueblo no es estratégico en este momento hacerle una oposición aguerrida al PRM, la Fuerza del Pueblo tiene consolidarse y demostrarle a esa sociedad que será el reflejo de lo que es la sociedad dominicana de hoy en día”, subrayó.

Sostuvo que el crecimiento de la Fuerza del Pueblo depende de la celeridad con que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) siga desmembrándose, lo que, aseguró, ya ha iniciado. “La principal fuente de crecimiento de la Fuerza del Pueblo es el PLD porque es un desprendimiento del PLD, pero ojo, la Fuerza del Pueblo no va a crecer en un primer momento por hacerle oposición al gobierno porque su fuente de crecimiento principal y primera es el PLD”, expresó.

“Si este tema de la lucha contra la impunidad se lleva de manera institucional y de manera respetuosa, preservando los derechos de todo el mundo, sin apelar a la venganza ni convirtiendola en política de Estado; si eso cala con credibilidad en la sociedad dominicana, el PLD, lo que quede del PLD, no va a tener legitimidad para conversar con la sociedad dominicana y en ese momento de legitimidad será el escenario ideal para que esa Fuerza del Pueblo pueda absorber la mayor parte del PLD”, explicó.

Agregó que hay que evaluar si la Fuerza del Pueblo puede hablarle con credibilidad a ese segmento de la sociedad para decir lo que haga mal el gobierno y porqué lo hará mejor ese partido. “Eso lo determinará quienes sean las caras de ese nuevo partido que hablarán ante la sociedad representado a ese nuevo partido”, dijo.

Al PRM podría pasarle lo mismo que al PLD en el 2000

Pérez Fernández advirtió que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene como principal reto consolidar el voto que le dio la victoria en las pasadas elecciones porque de lo contrario podría ocurrirle lo mismo que al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el año 2000.

El PLD ganó la elecciones en el 1996 con el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y en los comicios del 2000 perdió el gobierno con una baja votación de 25%.

Subrayó que el PRM no ganó las elecciones por el apoyo del voto duro de la organización sino con votos prestados de la clase media y media baja que vio en Luis Abinader la oportunidad de salir del PLD.

“Si él (Luis Abinader) se sienta a analizar cómo y por qué ganó las elecciones se dará cuenta que él no ganó las elecciones por el PRM únicamente, ganó porque una parte de la sociedad, que no tiende a ser partidista, que no milita en un partido político decidió confiar en él y darle ese voto para sacar al PLD”, subrayó.

Pérez Fernández fue entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa McKINNEY que se difunde los sábados A LAS 11:00 de la noche por Color Visión.

