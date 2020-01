Políticos RD reaccionan ante grave denuncia del renunciante presidente OCLEE

NUEVA YORK.- Dirigentes de varios partidos políticos dominicanos en esta ciudad reaccionaron ante la seria denuncia del renunciante presidente de la Oficina de Coordinación de la Logística Electoral del Exterior (OCLEE) en la circunscripción 1 en los Estados Unidos, Rafael Tavares, sobre graves irregularidades cometidas por la Junta Central Electoral (JCE) en las pasadas elecciones.

Neftalí Fuertes, presidente del PRM, expresó, “es grave que la JCE rechazara su petición para que votantes de otros lugares no vinieran a votar para acá y más grave aún admitir que la propia Junta envió tinta que no era indeleble. Ese fraude nos costó un diputado, por lo tanto ahora estamos más vigilantes que nunca, porque esta nueva Junta no está dando muestra de transparencia”.

El presidente del PLD, embajador Frank Cortorreal, dijo que no ha visto ni leído las declaraciones y por lo tanto no puede opinar.

Para el coordinador general de AlPais en EE.UU, Luis Mayobanex Rodríguez, su renuncia es un mea culpa tardío. “Por sus argumentos, él confirma el fraude electoral que aquí se produjo con la anuencia de la mayor parte de los jueces de la OCLEE, fraude por demás que fue dirigido desde la JCE, y dada la complaciente actitud de los actuales jueces hacia quienes dirigen los asuntos electorales en la circunscripción 1, pensamos que hay que prepararse para lo peor”.

Rosy García, presidente de la APD y candidata a diputado, dijo que esta denuncia confirma que las elecciones en el 2016 fueron irregulares y quienes impusieron ese fraude deben ser sometidos a la Justica. Y para que haya elecciones libres, justas, democráticas y equitativas en el 2020 el organismo electoral debe ser saneado.

Para el presidente del PRSC, Orlando Rosado “por ese fraude peleamos en el 2016 y ahora nos dan la razón, y como se puede ver el PLD tenía una componenda en el organismo electoral. Su denuncia perjudica la credibilidad de la “Junta” donde quedan todavía muchos actores y cómplices que orquestaron dicho fraude”.

Para el candidato a diputado al PARLACEN y líder comunitario David William, esa denuncia deja claramente establecido que la “Junta” en la RD actuó de una forma irresponsable y fue que dispuso el fraude denunciado por Tavares.

El periodista Román Polanco sostuvo que una propuesta que se hace desde aquí tienen que hacerle caso, ya que a las personas les gusta ver las cosas como son realmente.

Tavares presentó, ante delegados de 12 organizaciones políticas criolla, su renuncia irrevocable al juez de la JCE, Roberto Saladin, por el problema de las elecciones pasadas, de votantes que estaban fuera de lugar, viviendo en Miami y otros sitios y la JCE de RD permitió que votaran en NY.

