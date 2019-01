Policía y peloteros de GL imparten charla a niños de SDE

SANTO DOMINGO.- La Dirección Central de la Policía Comunitaria y peloteros de Grandes Ligas impartieron una charla – clínica a decenas de niños de la liga deportiva Rafael Báez, en una actividad celebrada en la Base Naval de Sans Soucí, como parte de los trabajos programados por el director general de la institución del orden, Ney Bautista Almonte, desde el inicio del 2019.

Los peloteros Víctor Robles (Nacionales ), Willy Peralta (Kansas City), Carlos Estévez (Rockies) y Dinelson Lamet (Padres), compartieron con niños y adolescentes entre 10 a 17 años, edades en la que la entidad del orden trabaja a nivel nacional orientando en valores y respeto a los símbolos patrios .

El acto

El acto inició con palabras del coronel Jacobo Mateo Moquete, director central de la Policía Comunitaria, quien previo a la clínica, explicó a los niños distintas vías como podrían disfrazarse los delincuentes para hacerlos caer en malos vicios y el pandillerismo.

“Sean humildes al arrogante, Dios lo castiga y cuando tengan éxito, su familia debe estar colocada en un primer plano” de esta forma se expresó Robles, quien este año estaría llamado a desempeñar uno de los jardines de los Nacionales.

En tanto que, el novel Lamet, nativo de Cabrera, Nagua, los invitó a estudiar y capacitarse diariamente porque hay ex pelotero pero nunca verán a un ex médico o ex ingeniero . Al igual que Robles, participó por primera vez en las acciones de orientación de la Policía.

Este hecho representa un ente trascendente que varios de estos peloteros jóvenes se integren a los programas comunitarios en favor de llevar un mensaje sano a los niños que aspiran a convertirse en los próximos peloteros del mañana.

“Niños, aprovechen la oportunidad que les brinda la Policía de recibir charlas de peloteros Grandes Ligas, lamentablemente no pude disfrutar de ese privilegio y por eso siempre estoy disponible cuando la institución me invita”, señaló el lanzador Willy Peralta, natural de Rincón, Samaná .

De su lado, el también monticulista Carlos Estévez felicitó al mayor general Bautista Almonte, porque está enfocado en orientar a los niños en diversas áreas, lo que definió como la mejor manera de trabajar pensando en el futuro .

