Policía mata delincuente acusado haber herido a un mayor y un primer teniente

SANTO DOMINGO.- La Policía abatió la noche de este lunes al delincuente José Alberto Adames (Canelo), de 20 años, quien era perseguido por haber herido a dos oficiales de esa institución en Boca Chica.

Sus víctimas son un mayor y un primer teniente de la Policía atacados mientras intentaron capturarlo, debido a que era sospechoso de varios casos de robo, asalto y homicidio.

Tras ese incidente, “Canelo” difundió un video en el que decía que se entregaría. Sin embargo, los agentes dieron antes con su paradero y cayó abatido en el barrio Los Solares de Villa María, del sector Pantoja.

“Ya yo quiero que dejen a mi familia tranquila, yo me voy a entregar, yo espero que cuando yo me entregue dejen a mi familia tranquila y a la gente que me rodea. Y esa gente qu están presos yo espero que los suelten, esa gente no tienen nada que ver. Yo sé porque ellos me quieren matar, ustedes no saben, pero yo sí sé porque ellos me quieren matar”, dijo el joven en la grabación.

Aunque sus familiares admitieron que andaba en malos pasos, se quejaron de la forma en que los agentes lo mataron.

Aseguran que “Canelo” no estaba armado cuando lo capturaron y que, aún así, lo balearon dentro de la vivienda, lo subieron a una patrulla y continuaron disparándole.

Los familiares pidieron a las autoridades que liberen a la madrastra de Canelo, quien fue detenida para presionar la entrega del joven.

En poder de “Canelo” fueron ocupadas dos pistolas, una Carandai 9 milímetros, con la cual se enfrentó a los agentes, y una Sig Sauer, del mismo calibre, asignada al mayor Rosario Pérez, así como una motocicleta Lumax, gris, que figura robada en Boca Chica hace tres días.