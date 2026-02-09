Policía mata a tres buscados por asalto joyería San Pedro Macorís

SANTO DOMINGO.- La Policía ultimó este lunes a tres hombres que eran buscados por un asalto a una joyería en San Pedro de Macorís.

Uno de los fallecidos fue identificado como Yosmal Guzmán Cabrera (el Flaco), de 24 años.

El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada, en una cabaña de la avenida Jacobo Majluta, en el sector Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte.

Uno de los presuntos delincuentes murió en la cabaña y los otros mientras eran atendidos en el Hospital Doctor Ney Arias Lora.

Diego Pesqueira, vocero de la Policía, explicó que los investigadores analizaron las imágenes grabadas por cámaras de seguridad de la joyería e identificaron a los asaltantes.

Agregó que los agentes ubicaron un vehículo sospechoso estacionado en la cabaña donde se ocultaban los delincuentes.

Informó que al verse acorralados, los individuos abrieron fuego contra una patrulla, por lo que los agentes repelieron la agresión.

En la escena fueron ocupadas tres pistolas, dos bombas lacrimógenas, tres chalecos antibalas, tres pasamontañas, dos cadenas y dos anillos, un martillo, el vehículo utilizado en el asalto e indumentarias y vestimenta militar/policial.

jt-am