Policía mata a tres buscados por asalto joyería San Pedro Macorís
SANTO DOMINGO.- La Policía ultimó este lunes a tres hombres que eran buscados por un asalto a una joyería en San Pedro de Macorís.
Uno de los fallecidos fue identificado como Yosmal Guzmán Cabrera (el Flaco), de 24 años.
El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada, en una cabaña de la avenida Jacobo Majluta, en el sector Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte.
Uno de los presuntos delincuentes murió en la cabaña y los otros mientras eran atendidos en el Hospital Doctor Ney Arias Lora.
Diego Pesqueira, vocero de la Policía, explicó que los investigadores analizaron las imágenes grabadas por cámaras de seguridad de la joyería e identificaron a los asaltantes.
Agregó que los agentes ubicaron un vehículo sospechoso estacionado en la cabaña donde se ocultaban los delincuentes.
Informó que al verse acorralados, los individuos abrieron fuego contra una patrulla, por lo que los agentes repelieron la agresión.
En la escena fueron ocupadas tres pistolas, dos bombas lacrimógenas, tres chalecos antibalas, tres pasamontañas, dos cadenas y dos anillos, un martillo, el vehículo utilizado en el asalto e indumentarias y vestimenta militar/policial.
jt-am
Estes obierno tienes que estar «1 an~os ma’s en el gobierno del P.R.M., para acabar ,dentro,y fuera del obierno, con todos los corruptos del pais, delinmcuentes,y traicantes de eturperecto, , hasta hacer una limpieza eneral en el pais.,pero abinader,tienes que quedarse, «,
Aparecieron dos cadenas y dos anillos las otras prendas murieron en los bolsillos de los policias.
No defiendo los criminales pero como siempre, como en las peliculas, los policias nuestro nunca salen heridos en las balaceras y que los abatidos son siempre los bandidos.
C..ooo, que buena noticia. Y cuando habrá otra tripleta asi: Roberto Fulcar – Chago Hazim -Jochy Gomez; o Leonel – Victor Díaz Rua – Paino Abreu Collado, o Danilo – Angel Estevez – Donald Guerrero; o El Comenta Genao – Angel Lockward – Ito Bisono???
3 lacras menos
NO ESOS TPOS VAN DIRECTO AL INFIERNO. EL ROBAR Y ****R LO QUE NO ES SUYO ES UN PECADO MORTAL. ESOS IRÁN A DONDE MISMO IRÁN TODOS LOS POLÍTICOS QUE ROBAN EL DINERO DEL PUEBLO. TAMBIÉN IRÁ AL INFIERNO POR ROBÁRSELO QUE NO ES DE ELLOS. COMO LOS LADRONES DE DSENASA. Y DAVIA LA JUSTICIA ESTÁ DANDO VUELTA Y VEZ DE CANTARLE 100 AÑOS. YA QUE NO TENEMOS LA PENA DE MUERTE. PERO ESOS TIPO ROBARON MENOS QUE LOS FUNCIONARIOS Y QUE LO DE SENASA. VITE.
que especifiquen cuales son los delitos que tienen penas de murte extra judician en el pais.
EXIGIMOS UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA DE LOS HECHOS, NO PODEMOS PERMITIR QUE SE ASESINEN PERSONAS SIN JUSTIFICACION NI APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS.
LA PN TIENE UN HISTORIAL DE ASESINAR CIUDADANOS SIN JUSTIFICACION Y COMETIENDO TODO TIPO DE ABUSOS.
NO A LAS EJECUCIONES EXTRA JUDICIALES.
#DerechosHumanos #BlackLivesMatter #StopTheViolence
Señor Marra, por favor pare de defender delincuentes que eso no se ve bien. Que es lo que hay que investigar si se trataba de 3 ladrones?
Que en paz descancen(QEPD)
Que en paz descansen(correccion)
12,000,000 de habitantes menos 3 = 11,999,997