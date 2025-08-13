Policía Haití sin ofrecer balance de bajas por ataque pandillero

Puerto Príncipe, 13 ago.- La Policía Nacional de Haití (PNH) sigue hoy sin ofrecer el balance exacto de sus bajas en una emboscada ejecutada por los miembros de la coalición del pandillas Viv Assanm (Vivamos Juntos).

En la noche de ayer en la comuna de Kenscoff un vehículo blindado fue atacado por los bandidos, y como de costumbre, luego los incendiaron.

El diario digital Le Facteur Haiti recordó que en la localidad de Liancourt, un oficial de la PNH, agente de la unidad táctica antipandillas de 23 años de edad, murió durante un enfrentamiento con los pandilleros.

La PNH pierde otro blindado, enviado por Estados Unidos, cinco días después que el nuevo Director General de la institución Vladimir Paraison, en su primer discurso amenazara con exterminar a las bandas armadas que ya controlan el 90 por ciento de Puerto Príncipe y zonas aledañas.

De acuerdo con la alcaldía, solo cuenta con 12 kilómetros cuadrados bajo su dominio, mientras que los pandilleros tienen en su poder 58 kilómetros cuadrados de Puerto Príncipe.

of-am