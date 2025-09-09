PLD: Muertes por intervención policial aumentan en un 195%
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mostró su preocupación por el «patrón creciente» de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional, reportadas como “intercambios de disparos”.
En rueda de prensa, encabezada Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD, acompañado de Juan Temístocles Montas, Zoraima Cuello y Domingo Jiménez Reyes, denunciaron que las muertes por intervención policial aumentaron en un 195% en los últimos cuatro años.
Lorenzo defendió el derecho a la seguridad ciudadana y rechazó toda práctica que vulnere el derecho a la vida y el debido proceso.
PODRIA TRATARSE DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Dijo que las citadas acciones «según evidencia pública y estándares internacionales, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales».
«En los últimos meses se han registrado unas 50 muertes en hechos que podrían ser catalogados como violatorios de los derechos humanos, reseñados por la prensa nacional como presuntos intercambios de disparos, llegando en el mes de julio a 82 casos», manifestó.
Agregó que el Gobierno reportó una tasa de homicidios en un dígito (7.9 en mayo; 8.22 en julio de 2025), mientras las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los últimos cuatro años.
DEMANDA SUSPENSION AGENTES INVOLUCRADOS
Lorenzo exigió que se desarrollen investigaciones penales independientes en cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota, estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales), garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
También reclamó la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones, demanda del uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos.
