PLD pide a Abinader que aclare participación en paraísos fiscales

Charlie Marioti.

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó este martes que las empresas offshores que figuran como propiedad del presidente Luis Abinader, en la reciente investigación periodística de los Papeles de Pandora, no fueron incluidas en su declaración jurada de patrimonio, como explicó un comunicado de la Presidencia.

A través de un documento leído en rueda de prensa por el secretario General del PLD, Charlie Mariotti, la organización política indicó que son otras empresas las que fueron declaradas y no las mencionadas en dicha investigación, por lo que llamó al Mandatario a explicar la situación.

“Según un comunicado de la Presidencia de la República, dado a conocer el día de ayer en espacio pagado, estas empresas habían sido incluidas en el patrimonio declarado por el Presidente Abinader en su declaración jurada de bienes», dijo.

Sin embargo, agregó «dicha información no se corresponde con la verdad, toda vez que las compañías offshores incluidas en la sección 5.3 de la Declaración Jurada de Patrimonio del Presidente son SAVOY INVESTING, LTD y ESTELA CORPORATION, constituidas en Islas Vírgenes Británicas; y CORAL GARDENS DEVELOPMENT INC., constituida en Panamá.

El PLD dijo que según lo publicado por la investigación internacional, Abinader está vinculado a dos sociedades comerciales registradas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A. y que forman parte de las compañías, fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles «opacos estructurados para eludir responsabilidades fiscales y, al mismo tiempo, escapar del escrutinio público”.

“Aun en el caso de que la propiedad de alguna empresa sea compartida con otras personas, físicas o jurídicas, debe incluirse en la declaración jurada de patrimonio, haciendo la salvedad de la proporción correspondiente a dicha titularidad, pues forman parte del patrimonio del presidente», declaró el PLD en su documento.

Mariotti estuvo acompañado de Temístocles Montás, vicepresidente de la Organización; José Dantés, Secretario de Asuntos Jurídicos; y Luis Reyes, economista y miembro del Comité Central.

Los Papeles de Pandora es una investigación periodística llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que estudió casi 12 millones de documentos que revelan el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, evasión de impuestos y lavado e involucra a tres presidentes latinoamericanos, artistas, empresarios y otras personalidades.

