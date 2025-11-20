PLD exige rescate de Metro SD; ve está «navegando en el caos»

Johnny Pujols

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atribuyó los fallos en el Metro de Santo Domingo este miércoles y hace nueve días, que -según dijo- dejaron a cientos de personas varadas y caminando por los rieles, al «descuido y falta de mantenimiento del Gobierno del PRM en estos cinco años administrando la cosa pública».

El secretario general Johnny Pujols, hablando en nombre de la organización opositora, dijo que «el Metro hace tiempo que viene patinando en el caos por falta de mantenimiento, elevadores y escaleras que no funcionan, basura, descuido con las plantas eléctricas de respaldo y otras graves denuncias que han sido recogidas por la prensa nacional».

Afirmó que el Metro es el más importante medio de transporte de la Capital, una obra que el pueblo dominicano conquistó durante los gobiernos del PLD., a través de la cual más de 400 mil pasajeros se mueven a diario gracias al sistema interconectado con el Teleférico”..

Alegó que el Gobierno le ha fallado a los ciudadanos repetidas veces y debe estar consciente de que el colapso del principal transporte público capitalino afecta la imagen internacional de un país próspero y desarrollado.

“Que el Metro esté fallando, entre otras causas, por falta de energía, es una vergüenza. Como Partido que entregó al pueblo dominicano el Metro de Santo Domingo, exigimos explicaciones detalladas de los problemas que presenta el servicio”, subrayó Pujols.

