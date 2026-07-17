PLD cuestiona calidad servicios públicos, desmiente a Gobierno

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Santo Domingo, 17 jul (Prensa Latina) El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó hoy el estado de los servicios públicos y afirmó que existe un contraste entre la realidad que enfrenta la población y el legado de fortalecimiento institucional que proclama el Gobierno.

La crítica fue formulada por el secretario de Administración Pública del PLD, Carlos Manzano, quien sostuvo que la solidez institucional no debe medirse por discursos oficiales, sino por la competencia del Estado para ofrecer servicios eficientes, transparentes y de calidad.

Según Manzano, millones de dominicanos enfrentan diariamente dificultades vinculadas con la atención en instituciones públicas, la burocracia administrativa y la limitada capacidad de respuesta de diversos organismos estatales.

CRECIENTE NIVEL DE INCONFORMIDAD DE LA POBLACIÓN

«Basta con recorrer cualquier provincia del país, visitar un hospital público, una escuela, una oficina gubernamental o conversar con ciudadanos de cualquier comunidad para comprobar el creciente nivel de inconformidad con los servicios que presta el Estado», afirmó.

El dirigente opositor mencionó entre los problemas las largas esperas, deficiencias administrativas y la aparición de intermediarios conocidos como «buscones», que, a su juicio, reflejan una gestión pública alejada de las necesidades de la población.

También citó desafíos en áreas como salud, educación, seguridad ciudadana, movilidad urbana y servicios esenciales como el agua potable y la energía eléctrica.

En el sector sanitario, indicó que persisten dificultades para acceder a consultas especializadas, así como denuncias sobre escasez de medicamentos e insumos y una elevada demanda en los hospitales públicos.

INSEGURIDAD SIGUE SIENDO PREOCUPACION

Respecto al sistema educativo, señaló retos relacionados con la calidad de los aprendizajes, la disponibilidad de aulas, las condiciones de la infraestructura escolar y el programa de alimentación estudiantil.

Manzano afirmó además que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y agregó que las dificultades en los servicios básicos y los trámites administrativos incrementan la frustración de la población.

«El Gobierno pretende presentar un país que no coincide con la experiencia cotidiana de los dominicanos. La realidad que vive la gente es muy distinta al discurso oficial», expresó.

Sostuvo que el principal desafío del país debe ser recuperar la eficiencia de la administración pública, fortalecer la transparencia, garantizar la rendición de cuentas y devolver a las instituciones estatales la capacidad de responder con eficacia y equidad a las carencias ciudadanas.

ool/mpv