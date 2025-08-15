PLD considera crítico el sistema eléctrico de la Rep. Dominicana

SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró este viernes crítica la situación eléctrica en el país.

Martin Matos, titular de la Secretaría de Energía y Minas del PLD, atribuyó los prolongados apagones en la República Dominicana al deterioro del sistema eléctrico y al fracaso de la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en ese renglón.

Advirtió que las autoridades responden con indiferencia a las protestas de la población, atribuyendo las suspensiones a “supuestas averías”.

Reportes de medios de comunicación indican que los apagones arrecian en el país, lo que provocó manifestaciones e indignación en la población, además de pérdidas en el sector comercio.

FALTA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

La falta de inversión en la infraestructura de distribución y transmisión, el aumento del subsidio eléctrico y las pérdidas en el sistema de distribución son las causas de los frecuentes cortes.

Así lo explicó Matos cuando citó un documento emitido por la Secretaría de Energía y Minas del PLD a inicios de este año.

Recordó que el deterioro del sistema eléctrico inició con la llegada al poder del PRM en el año 2020.

agl/of-am