Plática sobre crisis haitiana finaliza con 151 propuestas

El documento recoge recomendaciones diseñadas en seis mesas de diálogo en las que participaron delegados, expertos y actores claves, con el objetivo de tratar la crisis de Haití y sus consecuencias en áreas como seguridad fronteriza, migración y economía.

SANTO DOMINGO. – El Comité de Coordinación General del Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana rubricó el informe final, con 151 propuestas organizadas en 26 líneas de acción.

Sus miembros dispusieron su entrega al presidente Luis Abinader, a los exmandatarios Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, así como a representantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), pero sin precisar fecha.

INSTA A QUE LOS ACUERDOS SIRVAN DE GUÍA

El CES exhortó a que los acuerdos no sean solo un testimonio de buena voluntad, sino una guía para la acción.

La institución destacó que hubo un proceso plural, abierto y técnicamente riguroso, en el que primó el espíritu de cooperación por encima de las diferencias.

Instó a que cada compromiso sea traducido en medidas efectivas e informó que en los próximos días informará de qué modo y cuándo entregará el documento a Abinader y a los expresidentes.

Explicó que con posterioridad pondrá a disposición de toda la ciudadanía el contenido íntegro del referido informe en su portal institucional.

agl/of-am