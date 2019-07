¿Pierde el PLD sin Danilo? ¿Gana el PLD con Leonel?

En términos de alianza política también aplica el sabio dicho de “Dime con quien andas y te diré quien eres”. Y por supuesto también aplica aquello de que “Los iguales se juntan”.

En análisis anteriores he ilustrado el jueguito torcido o mejor dicho aberrante del Ex presidente Fernández. Que es un verdadero acto de traición a su partido y al país. Hemos sido los primeros en mostrar su maridaje (político) con Adibinader. Su idea retorcida, en este proceso electoral, es lograr que sea él quien reparta las cartas y ganar perdiendo.

¡Sí! Su intención es tratar de deshacerse del presidente Medina, como sea. Su guion, su único interés es hacer que Danilo Pierda.

De otro modo no estaría tan envalentonado dizque defendiendo la constitución con romo, moto-concho, y pica-pollo. EL único propósito de este show es incidentar el proceso legislativo y distraer al gobierno. En ese escenario, para el pueblo dominicano que está observando muy atentamente, todo el que salga a defender dizque la constitución es un charlatán. Pues esa defensa ya no es creíble, ni sus promotores tampoco.

De manera irónica muchos observadores se han preguntado: ¿Quién diría que para defender “ese pedazo de papel” habría que pagar a motoristas haitianos? ¿…y es a esos que Lío-nel le llama pueblo? ¿Será trayendo haitianos que el piensa ganar unas elecciones?

La verdad hay que decirla: Lío-nel negoció su cuota de impunidad con “A-di-bi-na-der” y apuesta a la derrota del PLD con el compromiso y juramento de que en un eventual gobierno de la oposición humillar públicamente a todos los danilistas, junto a sus familiares, con falsos expedientes de corrupción.

Se dice que, en el soñado gobierno de Adibinader no se hablará del (1) financiamiento del Narcotráfico, (2) ni del Metro de Diandino, (3) ni de los tucanos, (4) ni de Odebrecht y los miles de millones de dólares gestionados por Díaz Rúa, (5) ni de los fondos que ha recibido Funglode de los chavistas y maduristas —Véase acusación de Jaime Bayly— (6) ni de las obras en Haití, (7) ni de las donaciones por el terremoto del 2010 que fueron a parar a cuentas privadas de políticos dominicanos, (8) ni del Parqueo de la UASD, (9) ni de la remodelación a Bellas Artes, (10) ni de los contratos leoninos a las mineras, etcétera, etcétera, etcétera. Siga usted con la lista…

¿Alguien ha visto o escuchado a Adibinader decir algo en contra de los gobiernos de Lío-nel? ¡No!

—Lo único que Adibinader hace es coincidir con Lío-nel en sus vacuas argumentaciones, cualquiera que sea, y darse apoyo reciproco, además de coincidir, tanto en la Fundación Inmoralidad y Subdesarrollo como en viajes en el extranjero para conspirar juntos contra el país—.

FIRMAS EN VANO

Si mal no recordamos, hace poco, en un banal acto en el Centro Olímpico, Lío-nel presentó sus dos millones de firmas que dizque lo respaldaban. Aquello fue todo un show, una gran producción, la cual llamamos el “Festival Ex presidente de Música Latina”.

Fue un show costosísimo en el que, el dembousero que menos dinero recibió se llevó tres millones de pesos (RD$ 3,000,000). En todo esto se desperdiciaron entre US$4 y US$5 millones de dólares. Sorprendió a todos que un supuesto “Maestro, Líder y Guía” se viera obligado a tener que llevar famosos artistas de música callejera, para atraer personas de muy bajo nivel cultural y educativo a un evento político. Pasado el artitaje, las personas empezaron a marcharse.

Pero lo peor y más vergonzoso fue que, se observaba a la gente dejando el claro en el preciso momento en que “el gran Líder” decía su vacuo discurso. Este cuento de “Maestro, líder y guía” ha cambiado demasiado.

También dije que esas eran las firmas de dos millones de fantasmas. Que las firmas no son votos.

Entonces ahora es un nuevo show, una nueva producción, de payasos con sancos y demás payasadas para entretener a los incautos. Y en este capitulo de la semana, hasta el mismo “Chapulín Morado” ha salido al frente a dar ruedas de prensa. Y mandó a su títere Adibinader al congreso, a decir dos o tres vacuencias sin sentido. Todo un circo muy bien montado.

Pero ¿Y será que las firmas anteriores no sirven?

Ahora buscan un millón de firmas más. ¿Estarán pensando reunir un millón de firmas de 5 en 5? ¿Y para que sirven esas nuevas firmas, si las otras tampoco sirven?

La lógica sugiere que con un millón o dos millones de firmas y los cuartos que tiene Lío-nel o los suyos, y los partiditos que le apoyan, todo ese show es algo innecesario. Él puede ser candidato presidencial de cualquiera de esos chinchorros y convertirlos en grandes partidos con sus tres millones de firmas.

Eso nos lleva a otro punto, o bien no tienen tal cantidad de firmas, y en realidad eran de fantasmas, o las finanzas de Lío-nel están siendo diezmadas por todas las estupideces que ha estado cometiendo todos estos años.

Debido a las confiscaciones que había anunciado el Gobierno Americano, hace un tiempo, ya es de dominio público que varias de las empresas de ese grupo, que eran las alcancías, están en quiebra y están tratando de ser traspasadas de mano.

Esto justifica y explica las denuncias de Jaime Bayly en el sentido de que han estado recibiendo fondos de personas relacionadas al gobierno de Maduro y del Narcotráfico por una necesidad muy real —se han visto obligados— pues no solo les han quebrado varias empresas, sino que muchos empresarios que les eran leales han decidido, como sugerimos, no invertir ni su tiempo ni su dinero en ese proyecto sin pies ni cabeza.

Yo creo que Lío-nel no solo tendrá que renunciar del PLD, pues sus horas están contadas, sino que también tendrá que hacer como el ex presidente Correa: Tendrá que irse a vivir al extranjero. Y ojalá no le pongan una orden de captura internacional. Debería empezar a verse en ese espejo.

¿GANA EL PLD CON LEONEL O PIERDE SIN DANILO?

Sabiendo lo antes expuesto, y sabiendo Lío-nel que no tiene ninguna oportunidad de ganarle unas primarias al presidente Medina —idea que le asusta como el diablo a la cruz—, Lío-nel ha intentado sabotear todo, la economía, el partido, los trabajos de organización del PLD, anarquizar el país, crear un gran caos, etcétera, a los fines de que el presidente Medina no pueda continuar guiando el país por el camino de progreso continuo que dicen los organismos internacionales que estamos yendo.

Dada la altísima impopularidad y tasa de rechazo de Lío-nel, debido a los actos de corrupción que apadrinó, debido a las denuncias y confesiones de narcos de haber financiado sus campañas, es evidente que tal como lo definiera el presidente Mejía, este es un “jiede vivo” es decir “un muerto político”, que no tiene ninguna oportunidad de ganarle a nadie en una primera vuelta.

A este punto del artículo usted ya puede responder esas interrogantes —y no deje de explicárselo a sus relacionados—.

Lío-nel está muy consiente de esto, y en tal sentido ha propiciado un maridaje (político) con la oposición para, en sus ideas, regalarle el triunfo a cambio de impunidad para él y castigo para los demás.

NADA QUE DECIR, MUCHO POR HACER

El presidente Danilo Medina, y sus aliados tienen tiempo trabajando arduamente en lo que se ha llamado “UN GOBIERNO COMPARTIDO”. El presidente Medina, tal cual hacía el presidente Balaguer en sus tiempos, no descansa ni los domingos — ¿y será que todo este sacrificio personal es para que alguien más sea presidente? ¿Y si fuera así quién sería esa persona? —.

Los logros del presidente y sus aliados son muy evidentes y si leemos en la página de organismos internacionales como el Banco Mundial, veremos la realidad —véase el portal del Banco Mundial en RD:https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic —.

Para tratar de empañar esa gran gestión se diseñaron y pusieron en ejecución varias campañas pagadas a nivel internacional intentando afectar el turismo, principal pilar de nuestra economía, con el vil propósito de crear una gran crisis económica que evite la reelección del presidente Medina.

Fue el mismo guion del 2004, con algunas variantes, para impedir la reelección del presidente Mejía. Solo que ahora los descubrimos, los denunciamos. Y prácticamente les tumbamos su estrategia diabólica en contra de la economía del país.

Tengo que indicar que, todos los críticos (sin propuestas) que hablan del altísimo nivel de deuda, son diletantes y no entienden nada sobre esa ciencia llamada economía. Y peor aún, no saben y no comprenden como funciona la máquina de la economía de un país.

A todos aquellos empresarios, algunos quiebra hoteles, enganchados a la política y que hasta quisieran ser presidentes, les recomiendo leer al Premio Nobel de Economía Paul Krugman y específicamente su libro “A Country is not a Company” publicado por Harvard Business School Press el 30 de noviembre del 2009.

Tanto el presidente Medina, como el Canciller Miguel Vargas son dos personas de muy poco hablar, pero son dos políticos brillantes, uno es un avezado economista, el otro un exitosísimo ingeniero civil, matemático y calculista estructural, muy inteligentes, dos políticos de mecha larga, dos máquinas trabajando y produciendo resultados contundentes a favor del pueblo dominicano.

Como consecuencia el país crece de manera envidiable, la inversión extranjera continúa llegando, el turismo va en aumento, muy a pesar del plan maléfico.

Para decirlo de manera más científica, están dada todas las condiciones necesarias y suficientes para que, en nuestro país, en cualquier momento, estalle un “boom” económico y de prosperidad para todos los dominicanos. Solo debemos dejar las cosas como están hasta el 2024 y seguir trabajando sin descanso de lunes a domingo.

CONCLUSION

Si usted me pregunta, como analista yo le diré que sí, el PLD pierde sin Danilo Medina como candidato a la Presidencia. La reforma constitucional hay que hacerla por el bien del país.

El PLD no gana con Lío-nel. Pues como ilustré en trabajos anteriores el liderazgo del presidente Medina, no es transferible a ningún otro candidato del PLD. Y mucho menos a candidatos mal intencionados, que lo único que hicieron fue propiciar la pillería estatal y que solo saben hablar pleplas y vacuencias.

El único Candidato que se le parece al presidente Medina es un gran aliado: El Ingeniero Miguel Vargas, y es del PRD. Quien viene realizando un gran trabajo, como Canciller, con grandes logros, muy concretos, dando muestras de ser un gran estadista, un presidente en potencia, listo para servir de relevo, para continuar y potenciar aún más los avances que viene logrando el país.

Miguel Vargas, muy a pesar de las quintas columnas, es el máximo dirigente de su partido —el partido del jacho prendí’o— el cual viene adecuando diligentemente, desde el punto de vista estructural y estratégico para ganar elecciones.

El PRD tiene una gran ventaja competitiva para llegar al poder en el mediano plazo, basta que hagan lo que tienen que hacer, pues no tiene una real competencia interna.

Los que adversan al Ing. Vargas, son personas pagadas por la Fundación para realizar dicha tarea, el “boicot” que veíamos en los medios.

Por lo tanto aquel teorema de “ganar a dentro y perder afuera” que establecimos y enunciamos en nuestro análisis d/f 30/08/2017 titulado «Los mismos errores estratégicos de siempre» no se cumple, así como no se cumplía para el PRSC cuando Joaquin Balaguer era su único líder, razón por la cual siempre ganaba las elecciones. — Lo puedes consultar en el siguiente link: https://almomento.net/los-mismos-errores-estrategicos-de-siempre/

En fin, solo estos dos grandes seres humanos, Danilo y Miguel, pueden garantizar la continuidad del progreso que dicen los organismos internacionales que poco a poco estamos logrando. Ponerse a inventar puede ser muy peligroso. ¡Todo lo demás es caos y anarquía!

—Siendo honesto tengo que decir que podría haber otros lideres en potencia en el PRM, pero la “DICTADURA” interna de Luis, la mediocridad, el complot con Lío-nel, no permitirá que personas como David Collado, José Paliza o Carolina Mejía logren pasar, hasta que A-di-bi-na-der “se achicharre” para siempre, en las siguientes elecciones internas o externas. Dicho esto, y visto lo del congreso ya podemos prever quién ganará las internas en el PRM—.

EL empresariado, el sector hotelero, los industriales, la clase media, los agricultores, el pueblo trabajador, usted, yo, en fin, todo aquel a quien verdaderamente le duela la patria de Duarte, Sánchez y Mella, no podemos dejar ni permitir que nuestro adorado país sea lanzado al caos y al desorden.

Dígaselo a todo el que usted conozca:

¡Lío-nel y Luis son un peligro para el país!

of-am

