Piden prisión contra médico imputado violar una haitiana

Wilver Armando Polanco Sanz, al momento de ser detenido

Santo Domingo, 19 feb (EFE).- El Ministerio Público solicitó este jueves tres meses de prisión preventiva contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, imputado de violar a una mujer que acudió el pasado martes a realizarse una sonografía pélvica a su centro de salud, en el municipio Las Guáranas.

La solicitud de medida de coerción establece que los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la mañana, luego de que la víctima, de nacionalidad haitiana, fuera referida desde una policlínica de Los Limones, del municipio de Pimentel, provincia Duarte, para hacerse la prueba de diagnóstico en el centro de salud del imputado.

Inicialmente todo transcurrió de manera normal, pero poco tiempo después el imputado comenzó a exhibir un comportamiento extraño e indebido, cometiendo la violación sexual, de acuerdo con el Ministerio Público.

MUJER PRESENTÓ DENUNCIA EN LA POLICÍA

Inmediatamente, después de los hechos, alrededor de las 10:45 de la mañana del mismo martes, el Polanco Sanz fue arrestado por agentes policiales, tras la denuncia de la mujer en la Policía Nacional.

Según el órgano acusador, en el transcurso de la investigación se han obtenido evidencias que corroboran la veracidad de la denuncia.

Durante las pesquisas además han sido depurados los antecedentes del imputado Polanco Sanz, identificándose su vinculación a otros hechos similares.EFE

