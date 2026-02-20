Piden prisión contra médico imputado violar una haitiana

imagen
Wilver Armando Polanco Sanz, al momento de ser detenido

Santo Domingo, 19 feb (EFE).- El Ministerio Público solicitó este jueves tres meses de prisión preventiva contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, imputado de violar a una mujer que acudió el pasado martes a realizarse una sonografía pélvica a su centro de salud, en el municipio Las Guáranas.

La solicitud de medida de coerción establece que los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la mañana, luego de que la víctima, de nacionalidad haitiana, fuera referida desde una policlínica de Los Limones, del municipio de Pimentel, provincia Duarte, para hacerse la prueba de diagnóstico en el centro de salud del imputado.

Inicialmente todo transcurrió de manera normal, pero poco tiempo después el imputado comenzó a exhibir un comportamiento extraño e indebido, cometiendo la violación sexual, de acuerdo con el Ministerio Público.

MUJER PRESENTÓ DENUNCIA EN LA POLICÍA

Inmediatamente, después de los hechos, alrededor de las 10:45 de la mañana del mismo martes, el Polanco Sanz fue arrestado por agentes policiales, tras la denuncia de la mujer en la Policía Nacional.

Según el órgano acusador, en el transcurso de la investigación se han obtenido evidencias que corroboran la veracidad de la denuncia.

Durante las pesquisas además han sido depurados los antecedentes del imputado Polanco Sanz, identificándose su vinculación a otros hechos similares.EFE

mf

David Hdez
David Hdez
3 minutos hace

Sres. de la redacción quítense ese miedo y llamen las cosas por su nombre, ese médico Es un violador, un abusador, quieras el destino que en la carcel lo hagan pagar por sus atrocidades.

Felicia Gi
Felicia Gi
48 minutos hace

BONCHOR
BONCHOR
49 minutos hace

PERO CONO Y CUANTAS DAMAS DE HONOR Y NINA VIOLAN LOS DESLINCUENTES HAITIANOS Y NADIE DICE NADA. DANAR LA CARRERA DE UN PROFESIONAL SOLO PORQUER UNA PUTA HAITIANA DIGA SATANICA MENTIRA. ¿EN QUÉ MARDITO PAÍS ESTAMOS VIVIENDO? DEBEMOS PREPARAR EQUIPO DE CONDICION PARA ENFRENTAR LA SATÁNICA OLA DEIABOLICA EN CONTRA DE LOS DOMINICANOS. SOLO PORQUE SOMOS UN PAÍS. DE FE. Y UN GOBIERNO TRAIDOR AL PUEBLO DOMINICANO. FUNCIONARIOS TRAIDORES AL PAÍS

Luis
Luis
20 minutos hace
Responder a  BONCHOR

Que comentario tan irresponsable y con poco fundamento

Masuda Sam
Masuda Sam
1 hora hace

Luis
Luis
25 minutos hace
Responder a  Masuda Sam

Que comentario tan irresponsable

Marcel
Marcel
2 horas hace

Siento mucho lo que le esta pasando a ese doctor porque se trata de algo muy grave. Tambien veo bien que la joven haitiana haya denuncia esa violacion. Le pido a Dios que perdone a ese doctor y que la sentencia en su contra sea justa.

Marcel
Marcel
2 horas hace
Responder a  Marcel

Perdon quise escribir: Tambien veo bien que la joven haitiana haya denunciado esa violacion.

ELIEZER
ELIEZER
5 horas hace

Este Individuo es un delincuente profecional que hace lo que le place, sin importar concecuencias. La falta de educacion y la manipulacion politica han llevado al pais a un estado caos. Lo peor es que ahy un alto grado de xenofobia hacia los haitianos,lo que convierte al pais en lugar racista y clasista.

Patriota
Patriota
4 horas hace
Responder a  ELIEZER

Basura haitiana,

ASURBABIPA
ASURBABIPA
2 horas hace
Responder a  ELIEZER

SU NARRATIVA TOXICA FUNCIONA COMO UN BLINDAJE DE IDENTIDAD NO DESCRIBE LA REALIDAD CON UNA POSE DE IDENTIDAD ALTAMENTE MORALIZADA FUSIONADA CON UNA PERTENENCIA QUE ELLOS NIEGAN COMO SI FUERA UNA MALDICION SER HAITIANO MOLDEADA A CONVENIENCIA ACOSTUMBRADOS A VIVIR EN INCERTIDUMBRE Y CAOS DONDE EL ASESINATO Y LAS VIOLACIONES EN HAITI SON EL PAN NUESTRO DE CADA DIA.

