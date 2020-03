Piden aislen provincias donde no hay registrados casos coronavirus

En Barahona, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Antonio de la Cruz, pidió al presidente Danilo Medina que para garantizar la salud de los pueblos de la costa suroeste autorice el cierre de las carreteras Azua- Barahona y Barahona- Pedernales, de forma tal que “nadie entre ni salga” para que el COVID-19 no golpee a los pueblos empobrecidos y faltos de oportunidades que hay en esta zona.

En declaraciones que ofreció el corresponsal Omar Medina, dijo que a pesar de que el virus no las ha golpeado, las provincias que no han sido infectadas deberían ser puestas en cuarentena obligatoria.

Héctor Rodríguez Pimentel

El candidato a senador de Montecristi, Héctor Rodríguez Pimentel, resaltó que la medida de aislar las provincias y municipios que no están aún afectados por el coronavirus, es importante para prevenir el contagio.

“El gobierno debe colaborar con los municipios para ayudarlos a aislarse en vez de ponerle trabas en ese sentido”, argumentó.

Eurípides Metz

Eurípides Metz Estévez, residente en la capital, escribió a este periódico diciendo:

“Mi sugerencia es: que nosotros aquí en nuestro país debemos aislar aquellas regiones que no tienen o tienen muy pocos casos del Covid-19. Por ejemplo de Navarrete hasta Haití y de La Canela hasta Haití, no permitir que entre nadie a las provincias de Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi, que hasta ahora que no están afectadas”.

“Si alguien quiere salir, no hay problemas, pero no podrá entrar por un indeterminado tiempo, y lo mismo debe aplicarse en las regiones Sur y Este. Esta medida debe aplicarse ahora para que no suceda lo que está pasando en Estados Unidos, donde ya todos los Estados están contaminados con el Covid-19”, añadió.

“Con estas provincias bloqueadas se evita la propagación del virus. Las mismas pueden desarrollar sus actividades con normalidad y seguir siendo productivas para el país”, dijo Metz Estévez.

sp-am