Piden al PLD ceda locales para suplir supuesto déficit de aulas

SANTO DOMINGO.- El ex senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Yván Lorenzo, informó que solicitó a esta organización ceder sus locales a nivel nacional al Ministerio de Educación para que sean utilizados como aulas y suplir el supuesto déficit de cupos escolares.

El ex legislador de Elías Piña dijo que con esto se evitaría que miles de niños pierdan el nuevo año escolar nen República Dominicana.

Entrevistado en el programa Rumba 985 FM, pidió sensibilización de su partido para que, a la mayor brevedad posible, ponga a disposición sus locales.

LLAMA OTROS PARTIDOS IMITAR ACCION

Asimismo, exhortó a los demás partidos políticos a hacer lo mismo para superar este déficit de aulas de cara al inicio del próximo año escolar el 25 de agosto. El vicepresidente del PLD informó que llevará la propuesta al Comité Político.

Recientemente el presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno destinará un presupuesto aproximado de 12 mil millones de pesos para atender el déficit de aulas en el sistema educativo nacional.

Esto así mediante la habilitación de aulas móviles, el alquiler de casas y el uso de centros rentados, de cara al inicio del próximo año escolar el 25 de agosto.

an/am