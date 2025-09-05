Pide que recursos para construir prioricen conclusión de obras

Senador Ramón Rogelio Genao.

SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, solicitó al presidente Luis Abinader y a los ministros que los RD$69,740.2 millones contemplados en el Presupuesto reformulado dirigidos a la construcción, se priorice la terminación de obras de infraestructura, como lo establece la Ley 83-24.

Recordó que en décadas anteriores, hasta los años 90, se consideraba inapropiado dedicar tantos fondos a la política de construcción.

“Sin embargo, en la primera y segunda década del presente siglo se ha establecido que la forma más efectiva de generar dinámica económica, crecimiento y riqueza desde el gasto público, es precisamente en la política de construcción”, explicó.

Señaló que durante los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer se dieron los primeros pasos hacia “esa política, entre comillas, no correcta, de varilla y cemento”, que luego fue tomada como referencia por otras administraciones.

Asimismos, el legislador enfatizó que en la referida ley están contempladas obras prioritarias como carreteras, escuelas, hospitales, presas y otras infraestructuras que responden a las necesidades de las distintas provincias del país.

“Ese dinero, Presidente, vamos a gastarlo en varilla y cemento, vamos a activar esas obras”, reiteró Genao.

an/am