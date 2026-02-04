Pide medidas para eliminar el agiotismo y especulación en RD

Luis Acosta Moreta.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, pidió que el Gobierno inicie un programa de emergencia para establecer controles de los comestibles básicos, y de esa forma acabar con el agiotismo y la especulación.

Afirmó que el esfuerzo realizado por el presidente Luis Abinader para qué la comida llegue segura a todos los hogares dominicanos, se desvirtúa cuando comerciantes inescrupulosos aumentan los precios en forma medalaganaria.

Además, el presidente Abinader ejecuta un amplio programa de focalización de la pobreza extrema, y con los planes sociales la comida llega todos los días a los hogares más desamparados de la población.

Añadió que el momento es de hacer frente a la especulación desmedida y eso se puede lograr con un programa de emergencia, y sosteniendo encuentros y diálogos con los productores y distribuidores de alimentos.

PIDE A EMPRESARIIOS TENER SENSIBILIDAD SOCIAL

Hizo un llamado al sector empresarial productor de alimentos para que tenga un grado de sensibilidad social, y piense en la gran familia nacional que se perjudica cuando sin justificaciones se aumentan los precios de los comestibles.

Dijo que por su parte los sectores de oposición deben dejar de hacer campaña con las necesidades del pueblo, y levantar como su principal bandera de lucha los aumentos en productos de primera necesidad.

El culpable de esos reajustes alimenticios viene del comercio, pero aviesamente los sectores de oposición le quieren echar toda la responsabilidad al gobierno.