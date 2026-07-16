Petróleo a 150 dólares el barril (OPINION)

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Comencemos por las reservas estratégicas, actualmente muy por debajo de los niveles normales y tienen que reponerse por razones de seguridad nacional.

Después esta Rusia, uno de los grandes productores de petróleo en el mundo que ahora prohíbe exportar diésel y tiene una gran escasez de combustible por los ataques de Ucrania a sus refinerías de petróleo.

El Estrecho de Ormuz tiene 39 kilómetros navegables y está ubicado entre Irán y Omán. Une al Golfo Pérsico con el golfo de Omán y de ahí al Océano Índico. Por ese estrecho sale gran parte del petróleo producido por los países árabes del Golfo.

Antes de la guerra pasaban más de 120 embarcaciones al día, gran parte de ellas transportando entre 20 y 21 millones de barriles diarios de crudo, gas y productos refinados. Esto equivalía aproximadamente al 20% del consumo mundial y cerca de una cuarta parte del comercio marítimo, debido a que también pasaban barcos en vía contraria que transportaban alimento, materiales y productos diversos a los países árabes del Golfo.

Si se fijan en el mapa hay otro estrecho más a la izquierda de unos 30 kilómetros de ancho que une al Mar Rojo con el Golfo de Adén en el Océano Índico. Se llama Bab Al-Madab. Arabia Saudita, que es el pais más grande en Oriente Medio, junto a Irán, puede exportar petróleo por Ormuz o por el Mar Rojo, cruzando Bab Al-Mandab (traducido como Puerta de las Lágrimas).

Pero en la punta de ese estrecho esta Yemen (aliado firme de Irán) que puede fácilmente cerrar ese paso y reducir en otro 12% el suministro de petróleo mundial.

En resumen:

1. Ormuz 39 km. de ancho y pasan entre 20 y 21 millones de barriles diarios.

2. Bab Al-Mandab 32 km. de ancho y pasan unos 9 millones de barriles diarios.

Si Estados Unidos sigue atacando a Irán, el siguiente paso es pedirle a Yemen y a los Hutíes que cierren el Estrecho de Bab Al Madab. Eso tendría un impacto terrible.

Por simple deducción, considerando la situación de Rusia con muchas de sus refinerías destruidas, las reservas estratégicas por debajo de su nivel normal y una reducción de los suministros de petróleo en casi 30 millones de barriles, no dude que en pocas semanas el crudo estaría rondando los 150 dólares el barril. Y puede llegar a 200 dólares.

Muchos estarán pensando que esto es pura utopía y que Estados Unidos jamás permitiría que algo así sucediera retrocediendo nuevamente en sus ataques y volviendo a la mesa de negociación. Trump lo ha hecho en 39 ocasiones desde que comenzó la guerra y muchos de sus allegados, con información privilegiada, han hecho fortuna en la bolsa de valores comprando barato y vendiendo caro.

¿Para qué volver a negociar? La negociación nunca producirá frutos, sólo el deseo de Estados Unidos de que Irán abra de nuevo el estrecho de Ormuz con promesas que nunca cumplirá y el petróleo vuelva a bajar de precios. Irán lo sabe, y por eso se mantiene firme en su posición. ¿Hasta cuándo? Nadie tiene la respuesta, excepto por la volatilidad de un presidente que cambia de opinión de la noche a la mañana.

La final del Campeonato Mundial del Fútbol el domingo 19, puede cambiarlo todo: Guerra total o volver negociar. Ya el petróleo (WTI) subió en una semana de 68 dólares el barril a casi 80 dólares.

jpm-am