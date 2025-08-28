Petro ordena despliegue 25 mil soldados frontera con Venezuela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la «militarización» de la frontera con Venezuela en la región del Catatumbo, donde ya habría desplegados unos 25.000 efectivos «para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia» y combatir el tráfico de drogas.
«No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra», ha dicho Petro en redes sociales, días después de que el Gobierno de Venezuela anunciase también el despliegue de otros 15.000 militares venezolanos en la región fronteriza.
Estos últimos movimientos coinciden, además, con la tensión política entre Venezuela y Estados Unidos a cuenta del despliegue de buques militares en la región. Washington ha insistido también en la necesidad de combatir el tráfico de drogas, del que responsabiliza directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La Casa Blanca ha advertido este jueves de que la Administración de Donald Trump «está preparada para usar cualquier elemento del poder de Estados Unidos» para contener el tráfico de drogas desde Venezuela y llevar a sus responsables ante la justicia, sin descartar por tanto la vía militar.
SIEMPRE TORCIENDO LA INFORMACION. ESTO ES LO QUE ESTA PASANDO DE VERDAD!!!:
LO ÚLTIMO | Petro propuso a Venezuela militarizar el Catatumbo para debilitar a las mafias. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó al Gobierno venezolano militarizar la frontera del Catatumbo del lado bolivariano, luego de que el mandatario ordenara incrementar el número de soldados en el lado neogranadino, con el objetivo de debilitar a las mafias
NADIE SABE QUIEN NADIE HASTA QUE LLEGUE EL MOMENTO DIFICIL DE LA HISTORIA. SI POR FUERZA FUERA EE.UU. NO EXISTIERA PORQUE ;LOS INGLESES QUE ERAN DUENO DE LO QUE HOY ES EE.UU.. ESPANA, EUROPEOS ,INGLESES, PORTUGUESES ,HOLANDESES SE ADUENARON DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y CON PIEDRAS Y FUEGOS FORMARON SUS TRINCHERAS Y TERRITORIOS. VIETNAN CHIQUITOS,CON HOMBRES CHIQUITOS, PERO CON CORAZONES GRANDE Y ECHARON FRANCESES Y AMERICANOS DE SU TERRITORIO. ASI QUE CREO MEJOR EVITAR LAS CONFRONTACIONES PORQUE NOS AHORRAMOS VIDAS Y ENEMISTADES.
