Pesas eleva a 12 las medallas; RD ocupa noveno lugar general Cali 

El desglose de las medallas estable que son tres de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

El judo, con un oro, tres preseas de plata y cuatro de bronce, encabeza el medallero dominicano, mientras que pesas figura con un oro, una plata y un bronce. Gimnasia aportó un metal de primer lugar.

La República Dominicana ocupa el noveno lugar del medallero general de los juegos, que domina Estados Unidos, seguido por Brasil, Colombia, Argentina y Cuba.

PESAS TERMINA CON PLATA

Palmira, Colombia. El pesista Ezequiel Germán Nieves cambió su mentalidad después de haber fallado un intento en el envión y cerró con una medalla de plata la participación de la selección dominicana de pesas en los Primeros Juegos Panamericanos Junior “Cali 2021”, que este martes celebran su sexta jornada.

Germán Nieves, en la categoría más 109 kilos, registró 154 kilogramos en arranque y 182 en envión, para un total de 336 en las competencias que tuvieron lugar en el Coliseo Ramón Elías López, de esta localidad.

“Al fallar mi primer intento, no sé qué me paso, pero luego cambié mi mentalidad, me dije que yo puedo, y fui con todo”, comentó el atleta al catalogar ese momento con lo más difícil que vivió durante la competencia.

La medalla de oro quedó en manos del colombiano Arley Fernández, quien acumuló 347 (155 y 192), mayor cantidad en ambas modalidades.

El bronce correspondió a Ryland Shriver, de Estados Unidos. Germán Nieves terminó la primera mitad de la prueba con 148 kilogramos y agregó 187 en la segunda para un total de 335, sólo uno menos que el quisqueyano.

Ander Santiago Paniagua, el otro dominicano que participó en la especialidad, culminó sexto al totalizar 331 (145 en arranque y 186 en envión).

El equipo dominicano de halterofilia regresará este martes al país llevando en su equipaje una presea de oro, conquistada el pasado sábado por la petromacorisana Dahiana Ortiz, la de bronce alcanzada el domingo por Sindy Santana, así como esta de plata aportada por Germán Nieves.

TENIS

Ana Zamburek avanza a segunda ronda

CALI, COLOMBIA. -La dominicana Ana Zamburek derrotó este lunes a la paraguaya Juliana Rodríguez con marcador de 5-7, 6-4, 6-4 para avanzar a la segunda ronda de sencillos del torneo de tenis de los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021, que tiene como sede las canchas de arcilla del Club Campestre, de esta ciudad.

El encuentro, que tuvo una duración de 2 horas y 23 minutos, se caracterizó por intensos y poderosos peloteos desde el fondo de la cancha en la cartelera del martes.

Con su triunfo, Zamburek avanzó a dieciseisavos de final, instancia en que se enfrentará a la mexicana Julia García, sembrada número uno del evento

En el primer set, Zamburek sacó con ventaja de 5-4 y 30-0, pero Rodríguez logró reaccionar y sacando provecho a errores no forzados cometidos por la dominicana, rompió el servicio en dos ocasiones y se llevó el parcial 7-5.

Rodríguez en la segunda manga estaba al frente en el marcador 4-3 y 40-30 sirviendo, pero cometió tres dobles faltas consecutivas para que el game se empatara a 4.

Zamburek retuvo su saque y en 5-4 rompió para alzarse con el set 6-4.

En el último parcial, ambas jugadores conservaron su servicio hasta que Zamburek quebró en el décimo game y se alzó con el parcial 6-4, sellándose su victoria.

Otro dominicano en acción este lunes, Alejandro Gandini, cayó en la primera ronda en los sencillos masculinos frente al panameño Benjamín Torres con score de 6-1, 6-2.

Carolina Chiatti, la restante integrante del equipo dominicano de tenis, juega su partido de sencillos femeninos el martes frente a la boliviana Fiorella Durán.

GIMNASIA ARTÍSTICA

Jabiel Polanco se quedó corto en sus aspiraciones de colgarse otra medalla en los Panam Junior de Cali.

El gimnasta ocupó la cuarta posición en salto de caballo, con una puntuación de 13.433, y en barras paralelas quedó en el quinto lugar con una calificación de 12.466.

NATACIÓN

Roberto Liz ocupó la quinta posición con un tiempo de 23.81 segundos en los 50 metros masculinos, mientras que Denzel González terminó séptimo en la misma distancia, la cual recorrió en 23.87 segundos.