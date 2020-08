Periodismo de estos tiempos…¡aprendamos!

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Con el paso de los años he aprendido que -ya en estos tiempos de la modernidad profesional- el periodismo debe trabajarse con un criterio basado en lo sintético…fundamentado en lo resumido y condensado. Pero, además, respetando sus postulados y afincarse en la ética.

Asimismo, el periodista tiene que hacer conciencia de que para adaptarse a la modernidad informativa, que marcan a los medios noticiosos, lo ampuloso no es lo correcto.

¿Qué quiero precisar con la citada opinión? Significa que un periodista, para dar a conocer, por ejemplo, un hecho, no debe «explayarse» como si se tratara de escribir el guión de una «obra teatral» plasmada en un texto-ensayo.

Lo propio, también, si tiene que escribir algún trabajo para un periódico. Digamos, que se trate de una crónica, análisis, reportajes o una noticia en perspectiva.

Es de prioridad que el periodismo condensado, resumido. Es lo que está de moda y , por consiguiente, es el que debe imperar en la llamada época del conocimiento. Yo diría: En el cocimiento del momento, rápido, que marca la inmediatez científica-comunicacional.

Es que -y es muy triste escribirlo- ya no son muchos los lectores que van a los diarios, especialmente a los impresos, a leer inextenso noticias, artículos, análisis o reportajes.

Doy aquiesencia al criterio el cual -creo- fortalece la opinión que tengo sobre el periodismo que debemos realizar en estos tiempos en los que ya no se observa la necesaria lectura con asiduidad. Hablo del criterio académico que tiene el reputado escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg.

Esto escribió Christop Lichtenberg sobre lo que (es lo que interpreto) se debe aplicar en el periodismo y la literatura de estos tiempos: «Decir mucho en pocas palabras no significa escribir primero un ensayo y abreviar luego las frases, sino más bien meditar primero sobre el tema y, de lo meditado, decir luego lo mejor en forma que el lector juicioso advierta lo que uno ha desechado. En realidad significa dar a entender, con el menor número de palabras, que uno ha pensado mucho».

No más palabras o argumentos para justificar que como estamos en una etapa muy diferente a la que imperaba hace decenas de años, es indispensable que los periodistas (y escritores) de ahora se adapten a lo que hoy vivimos.

Adaptarnos a la realidad informativa. ¡Si es que queremos ganar espacio en los nuevos tiempos que marcan a la avanzada y dinámica comunicación social en todas sus plataformas!

LIBRO

En mi libro intitulado: Periodismo…cuando la verdad no sea distorsionada -que publiqué en noviembre de 2017- explico la necesidad de que el periodista dominicano se renueve.

Todos sabemos que los medios de comunicación electrónica en República Dominicana evolucionaron con el avance de la informática.

Con la computadora y la Internet desaparecieron, en todos los medios noticiosos nacionales (periódicos, noticiarios de radio y televisión, revistas), las obsoletas máquinas mecánicas.

Los periodistas fueron obligados a tomar cursos intensivos para poder aprender a escribir sus noticias por el sistema de computación… ¡adaptación indispensable para el periodista!

La Internet, además, trajo consigo una serie de elementos que sirvieron para hacer avanzar el modo de dar a conocer la noticia al momento de producirse.

Desde el mismo momento que la Internet ocasiona ese progreso (o desarrollo comunicacional) comenzó a hacer sus “estragos”.

Fueron bajando de audiencia los otrora populares noticiarios de la radio nacional. Y cito los siguientes: Radio Mil Informando, Noti Tiempo, Noticiario Popular, Clarín Informativo, Noticiario Cristal, HIN-Radio. Esos informativos trazaban la pauta noticiosa del día a día.

José Rafael Vargas, veterano periodista y quien se desempeñó durante varios años como presidente del Instituto de las Telecomunicaciones (Indotel), habló -en los días que se publicó mi libro- sobre la evolución electrónica gracias, fundamentalmente, a la Internet.

Refiero, y este detalle es de suma importancia, la opinión académica del experto Manuel Castells, quien explica que “la Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro”.

Y para no olvidar la historia, debo anotar que el sistema informativo, que nos proporciona la magia de la Internet, llegó a República Dominicana el cinco de mayo de 1995.

Se trata de un sofisticado sistema comunicacional-informativo que llegó para quedarse, pero, además, hacer avanzar a los medios de comunicación de la nación dominicana y ser el ente que hizo (en la práctica) desaparecer a los noticiarios de radio.

En la referida fecha, la empresa All America Cables and Radio puso en funcionamiento comercial el primer modo local de Internet que comenzó a funcionar en nuestro país. ¡Qué maravilla!

Ahí comenzó la revolución informativa inmediata en República Dominicana. Ya en estos tiempos de la modernidad informativa la noticia se conoce en segundos… ¡tan pronto como se origina!

Yo, en mi rol de corresponsal de la agencia de noticias United Press International (UPI), también tuve que adaptarme a la modernidad. Pasar de periodista de máquinas obsoletas, a redactor renovado.

En conversaciones con amigos, especialmente colegas periodistas, suelen calificarme de “muy exigente” en lo que concierne al ejercicio del periodismo. No acepto esa opinión. Me defiendo al proclamar que solo soy un firme defensor de la profesión que me ha tocado desempeñar.

Tampoco quiero que se me considere como un fino redactor. O un maestro del periodismo. O un académico que tiene pleno dominio de toda la normativa periodística. ¡Nada de eso!

El prestigioso periódico El País (de España) publicó un trabajo, citado por el veterano periodista Carlos Yárnoz, que retrata lo que certifica mi criterio sobre el ejercicio del periodismo.

Leamos algunas línea del referido trabajo: “En las redacciones se escucha este comentario con preocupante asiduidad: Es buen periodista, pero redacta mal”. A quienes dicen eso hay que recordarles la frase del fallecido filólogo Fernando Lázaro Carreter: “Si alguien falla ante un problema simple como es el de escribir o hablar sin faltas, fallará igualmente ante los problemas de su profesión o de su ciencia; las posibilidades de que sea un chapucero serán muchas”.

Comparto ese pensamiento. Creo que el periodista debe evitar que se le califique de inepto o mediocre, pero además pusilánime y ser comprado por el dinero corruptor.

ATERRICEMOS

Sobre este aspecto hago un símil del periodismo hispano con la dirigencia política que se observa en los países de América Latina y la región del Caribe. En ese sentido “aterricemos”.

Vamos a lo local. En la práctica (diaria) los dirigentes políticos dominicanos -y no hay que entrar en especificaciones, porque no es necesario-, no cumplen con sus prédicas las cuales son proclamadas, con mucho ruido, en campañas electorales.

El periodismo de estos tiempos, en base a tan cruda realidad, debe ejercerse -partiendo de la praxis de los políticos que no cumplen con lo prometido- en función del siguiente concepto: No critiquemos a la política, que es una ciencia. Critiquemos a los dirigentes políticos que con su negativa práctica ensucian la política.

Asimismo, subrayar que los periodistas objetivos, que trabajan en base a la verdad, a los principios y la ética, nunca debemos criticar el buen ejercicio del periodismo.

Porque el periodismo es una profesión noble, que con su sana labor nunca desdeña los hechos. Y es que el buen ejercicio del periodismo profesional siempre funciona basado en la verdad, sin tergiversarla. ¡Sin nunca distorsionarla!

Desde esa positiva perspectiva, debe funcionar -siempre.-el periodismo (dominicano) de estos tiempos… l

JPM

